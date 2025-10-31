Conheça a cidade que se destaca por ser a maior criadora de veados do Brasil

Estrutura paulista reúne cerca de cem animais de diversas espécies de cervídeos e lidera pesquisas de preservação na América Latina

Magno Oliver - 31 de outubro de 2025

Maior centro de conservação de Cervídeos da América Latina. (Foto: Divulgação)

Localizada no interior de São Paulo, Jaboticabal se tornou um verdadeiro símbolo da conservação da fauna brasileira.

É lá que funciona o Núcleo de Pesquisa e Conservação de Cervídeos (Nupecce), da Universidade Estadual Paulista (Unesp), considerado o maior centro de conservação de veados do Brasil e um dos mais importantes do mundo.

O espaço ganhou essa posição de destaque após a integração com o Centro de Conservação do Cervo-do-Pantanal (CCCP), ampliando sua área de 1,5 para cerca de 5,5 hectares — o equivalente a 550 mil metros quadrados.

Atualmente, o local abriga cerca de 100 animais, distribuídos em nove espécies diferentes de cervídeos, entre elas o veado-catingueiro, o veado-mateiro, o cervo-do-pantanal e o veado-mão-curta, espécies típicas da fauna brasileira.

Mais do que um criadouro, o Nupecce é um centro de conservação e pesquisa científica.

A equipe desenvolve estudos sobre reprodução, genética, ecologia e comportamento, buscando estratégias para proteger espécies ameaçadas e reintroduzi-las na natureza.

O trabalho inclui também ações de educação ambiental e parcerias com órgãos de fiscalização e universidades de outros países.

Por sua relevância, Jaboticabal passou a ser reconhecida como polo internacional de estudos sobre cervídeos, atraindo pesquisadores, veterinários e biólogos de toda a América Latina.

O núcleo paulista é um exemplo de como a ciência pode unir conhecimento e cuidado com a biodiversidade — garantindo que espécies emblemáticas, como os veados brasileiros, continuem a existir nas próximas gerações.