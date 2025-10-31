Homem é morto a tiros em Goiânia após ser atraído para emboscada

Vítima estava acompanhada pela companheira quando sofreu disparos de arma de fogo

Da Redação - 31 de outubro de 2025

Imagem ilustrativa de caminhão do IML. (Foto: Reprodução)

Um caso tem chamado a atenção das autoridades policiais após um homem, de 35 anos, ser morto em uma aparente emboscada, na noite desta quinta-feira (30), em Goiânia.

O crime ocorreu por volta das 20h, próximo a uma área de mata no setor Residencial Real Conquista.

A vítima teria chegado ao local em um carro, acompanhado pela companheira dele. Assim que chegou, ele teria descido do veículo para cumprimentar um homem.

Foi quando uma mulher, ainda não identificada, se aproximou e o chamou para conversar.

A testemunha relatou que a mulher afirmou que havia pessoas próximas à mata querendo falar com o companheiro dela.

Ele, então, caminhou até a região indicada. Poucos instantes depois, foram ouvidos três disparos de arma de fogo.

A companheira do homem contou à polícia que viu as pessoas que estavam próximas fugindo em seguida, restando apenas o companheiro, que caiu no chão após ser atingido.

Ela e outras duas mulheres — não identificadas — retiraram o corpo da vítima de dentro da mata e o levaram até a via pública, onde aguardaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A equipe médica pôde apenas confirmar o óbito no local.

A área foi isolada pela equipe da Polícia Militar (PM), que acionou a Polícia Científica e o Instituto Médico Legal (IML) para os trabalhos periciais e remoção do corpo.

Uma equipe de perícia realizou os levantamentos preliminares, e o caso foi acompanhado pela Polícia Civil.

O corpo da vítima foi levado ao IML de Goiânia, e a ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Investigação de Homicídios (DIH), que dará continuidade às investigações para identificar os autores e a motivação do crime.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!