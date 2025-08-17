Emboscada: mulher é morta a tiros e homem fica gravemente ferido em rodovia goiana

Testemunhas afirmam que autores ainda teria ateado fogo no veículo pouco antes de fugirem

Gabriella Pinheiro - 17 de agosto de 2025

Acidente deixa mulher morta e homem ferido em Palmeiras de Goiás. (Foto: Reprodução)

De forma brutal e em circunstâncias misteriosas, uma mulher — ainda não identificada — foi morta a tiros, e um homem de 33 anos ficou gravemente ferido enquanto trafegavam pela GO-156, sentido Palmeiras de Goiás. O caso aconteceu na noite de sábado (16).

Informações preliminares indicam que a situação ocorreu por volta das 22h, na altura do km 43, quando o veículo perdeu a direção, invadiu a contramão e acabou capotando, ficando às margens da rodovia.

A suspeita é que os envolvidos tenham sido vítimas de uma emboscada, após um segundo automóvel surgir e efetuar disparos com arma de fogo. A Polícia Militar (PM) foi acionada e compareceu ao local.

No endereço, os militares se depararam com o carro queimado, além da vítima fatal — que foi encontrada fora do veículo, com quatro perfurações de arma de fogo na mandíbula, coxa esquerda, clavícula e ombro esquerdo, além de uma fratura fechada no braço direito.

O homem teve ferimentos graves, foi socorrido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levado ao hospital municipal de Palmeiras de Goiás.

De acordo com relatos de testemunhas, os autores dos disparos teriam ateado fogo no veículo antes de fugirem do local. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter o incêndio.

O Instituto Médico Legal (IML) foi chamado para a remoção do corpo, e a Polícia Científica também esteve no local para a realização da perícia.

