Homem é preso em Goiás após manter esposa e filhos trancafiados em condições desumanas

Investigado chegou a acusar companheira falsamente de colocar filhos para gravar vídeos pornográficos, com objetivo de humilhá-la

Samuel Leão Samuel Leão -
Homem é preso em Goiás após manter esposa e filhos trancafiados em condições desumanas
Marido foi preso em flagrante pela Polícia Civil. (Foto: Divulgação/PCGO)

Um homem foi preso em flagrante nesta quinta-feira (30) em Vendinha, interior de Goiás, acusado de manter a própria esposa em cárcere privado e submetê-la a violência psicológica e maus-tratos. A prisão foi realizada por equipes da Delegacia de Polícia de Vendinha.

De acordo com as investigações, a mulher era mantida trancada dentro da casa com os filhos do casal, que também eram impedidos de sair e nem sequer frequentavam a escola. A alimentação da família era restrita, limitada a apenas duas refeições por dia.

A Polícia Civil (PC) apurou ainda que o homem controlava todos os passos da esposa, não permitindo que ela saísse sozinha. Por ciúmes e comportamento controlador, exigia que ela o acompanhasse em qualquer deslocamento.

Publicidade
Leia também

Além do confinamento, a vítima era alvo de constantes ofensas e humilhações. O investigado chegou a acusá-la falsamente de colocar os filhos para gravar vídeos pornográficos, com o objetivo de desmoralizá-la e abalar sua autoestima.

O caso começou a mudar quando a mulher conseguiu pedir ajuda a uma vizinha, que imediatamente acionou a Polícia Civil (PC).

Os agentes foram até o local e prenderam o autor em flagrante. Ele foi encaminhado à unidade prisional e permanece à disposição da Justiça.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!

Samuel Leão

Samuel Leão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, com passagens por veículos como Tribuna do Planalto e Diário do Estado. É mestrando em Territórios e Expressões Culturais no Cerrado pela Universidade Estadual de Goiás. Passou pela coluna Rápidas. Atualmente, é repórter especial do Portal 6.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias