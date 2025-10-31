Homem é preso em Goiás após manter esposa e filhos trancafiados em condições desumanas

Investigado chegou a acusar companheira falsamente de colocar filhos para gravar vídeos pornográficos, com objetivo de humilhá-la

Samuel Leão - 31 de outubro de 2025

Marido foi preso em flagrante pela Polícia Civil. (Foto: Divulgação/PCGO)

Um homem foi preso em flagrante nesta quinta-feira (30) em Vendinha, interior de Goiás, acusado de manter a própria esposa em cárcere privado e submetê-la a violência psicológica e maus-tratos. A prisão foi realizada por equipes da Delegacia de Polícia de Vendinha.

De acordo com as investigações, a mulher era mantida trancada dentro da casa com os filhos do casal, que também eram impedidos de sair e nem sequer frequentavam a escola. A alimentação da família era restrita, limitada a apenas duas refeições por dia.

A Polícia Civil (PC) apurou ainda que o homem controlava todos os passos da esposa, não permitindo que ela saísse sozinha. Por ciúmes e comportamento controlador, exigia que ela o acompanhasse em qualquer deslocamento.

Além do confinamento, a vítima era alvo de constantes ofensas e humilhações. O investigado chegou a acusá-la falsamente de colocar os filhos para gravar vídeos pornográficos, com o objetivo de desmoralizá-la e abalar sua autoestima.

O caso começou a mudar quando a mulher conseguiu pedir ajuda a uma vizinha, que imediatamente acionou a Polícia Civil (PC).

Os agentes foram até o local e prenderam o autor em flagrante. Ele foi encaminhado à unidade prisional e permanece à disposição da Justiça.

