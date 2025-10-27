Motorista que causou mega acidente no Jardim América estava embriagado e com companheira em cárcere privado no carro

Uma das vítimas da sequência de colisões não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado

Davi Galvão Davi Galvão -
Acidente no Jardim América envolveu oito veículos. (Foto: Reprodução)
O motorista responsável pelo mega acidente envolvendo oito veículos no Jardim América estava embriagado, fugindo de outra colisão momentos antes e também mantinha a companheira em cárcere privado no carro.

As informações foram divulgadas pela delegada Ana Elisa Gomes Martins, titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), na manhã desta segunda-feira (27).

Segundo a delegada, o drama que culminou na morte de uma das vítimas do acidente no Jardim América e em diversos outros feridos teve início ainda no município de Rio Quente, em um caso de violência doméstica.

A delegada explicou que a vítima, de 19 anos, havia discutido com o suspeito após flagrá-lo utilizando entorpecentes e que queria ir embora do apartamento onde estavam.

O jovem, entretanto, teria trancada-a no imóvel e a deixado só, oportunidade em que ela conseguiu denunciar o caso à Polícia Militar (PM).

Ao saber da denúncia, o suspeito a colocou na caminhonete S10, envolvida no acidente, e levou-a até Goiânia, ainda mantendo o uso de álcool no caminho, já neste domingo (26).

Em determinado momento, ele chegou até mesmo a parar em uma distribuidora na capital para comprar mais bebidas, oportunidade que a vítima aproveitou para tentar fugir, mas foi contida pelo rapaz.

Conforme a delegada, o clima no carro foi se acirrando com ameaças e agressões sendo feitas, até que o motorista colidiu contra um motociclista de aplicativo e fugiu, sem prestar socorro.

Logo após a colisão inicial, o jovem seguiu em alta velocidade até bater contra os veículos que aguardavam o sinal vermelho no Jardim América.

O acidente

Filmagens de câmeras de segurança registraram o exato instante em que uma caminhonete, em alta velocidade, provocou o trágico acidente, que envolveu seis carros e duas motos.

Nas imagens, é possível ver quando os automóveis e as motocicletas parem em frente a um sinal vermelho. Momentos depois, a caminhonete Chevrolet S10 não respeita a sinalização ou a fila de carros, batendo violentamente nos veículos.

O motorista do primeiro carro atingido, um Kia Picanto, não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado no hospital. Ele foi identificado como Alexandre Oliveira de Macedo, de 56 anos.

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

