Motorista que causou mega acidente no Jardim América estava embriagado e com companheira em cárcere privado no carro

Uma das vítimas da sequência de colisões não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado

Davi Galvão - 27 de outubro de 2025

Acidente no Jardim América envolveu oito veículos. (Foto: Reprodução)

O motorista responsável pelo mega acidente envolvendo oito veículos no Jardim América estava embriagado, fugindo de outra colisão momentos antes e também mantinha a companheira em cárcere privado no carro.

As informações foram divulgadas pela delegada Ana Elisa Gomes Martins, titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), na manhã desta segunda-feira (27).

Segundo a delegada, o drama que culminou na morte de uma das vítimas do acidente no Jardim América e em diversos outros feridos teve início ainda no município de Rio Quente, em um caso de violência doméstica.

A delegada explicou que a vítima, de 19 anos, havia discutido com o suspeito após flagrá-lo utilizando entorpecentes e que queria ir embora do apartamento onde estavam.

O jovem, entretanto, teria trancada-a no imóvel e a deixado só, oportunidade em que ela conseguiu denunciar o caso à Polícia Militar (PM).

Ao saber da denúncia, o suspeito a colocou na caminhonete S10, envolvida no acidente, e levou-a até Goiânia, ainda mantendo o uso de álcool no caminho, já neste domingo (26).

Em determinado momento, ele chegou até mesmo a parar em uma distribuidora na capital para comprar mais bebidas, oportunidade que a vítima aproveitou para tentar fugir, mas foi contida pelo rapaz.

Conforme a delegada, o clima no carro foi se acirrando com ameaças e agressões sendo feitas, até que o motorista colidiu contra um motociclista de aplicativo e fugiu, sem prestar socorro.

Logo após a colisão inicial, o jovem seguiu em alta velocidade até bater contra os veículos que aguardavam o sinal vermelho no Jardim América.

O acidente

Filmagens de câmeras de segurança registraram o exato instante em que uma caminhonete, em alta velocidade, provocou o trágico acidente, que envolveu seis carros e duas motos.

Nas imagens, é possível ver quando os automóveis e as motocicletas parem em frente a um sinal vermelho. Momentos depois, a caminhonete Chevrolet S10 não respeita a sinalização ou a fila de carros, batendo violentamente nos veículos.

O motorista do primeiro carro atingido, um Kia Picanto, não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado no hospital. Ele foi identificado como Alexandre Oliveira de Macedo, de 56 anos.

