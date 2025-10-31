Justiça nega pedido e mantém liminar que impõe duras restrições à empresa de Virgínia Fonseca

Influenciadora havia pedido retratação das medidas cautelares impostas à WePink, que a atingem diretamente

Paulo Roberto Belém - 31 de outubro de 2025

Influenciadora Virginia Fonseca. (Foto: Reprodução/Instagram)

Mesmo após a defesa da WePink, marca de Virgínia Fonseca, pedir retratação à Justiça de Goiás após o Ministério Público (MP-GO) solicitar multa por suposto descumprimento de medidas judiciais, a Justiça manteve a liminar contra a empresa.

De acordo com informações do Portal G1, o requerimento foi negado pela juíza Tatianne Marcella Mendes na quinta-feira (30).

Assim, a empresa continua proibida de realizar os anúncios virtuais até conseguir comprovar a solução dos problemas apontados pelo MP, como alto número de reclamações e falta de estoque para atender à demanda dos produtos anunciados, informou a publicação.

Segundo a decisão que manteve a liminar, a empresa ainda não apresentou sistema de SAC com atendimento humano e telefônico obrigatório, sendo realizado apenas por aplicativo de mensagens.

O documento também destaca que a empresa apresentou uma redução de 60% no número de reclamações, mas o número real foi de apenas 28%, destacou o portal.

Quanto à questão da disponibilização de mercadorias em estoque, a decisão também afirma que os documentos anexados pela empresa para comprovar o estoque são insuficientes, e afirma ser necessária auditoria externa, informou o G1.

A multa questionada pela defesa da WePink foi resultado de uma decisão do MP da semana passada, que indicou o descumprimento de uma das medidas cautelares da Justiça impostas a influenciadora, com ela fazendo propaganda nas redes sociais de um dos perfumes da marca que é dona.

Ao g1, a defesa informou que discorda das medidas impostas pela Justiça, e que a empresa não deveria ser proibida de realizar a comercialização, já que os fatos que o órgão se baseou para ajuizar a ação são de 2024, e não reflete o índice atual de resolução das reclamações.

