Virginia Fonseca pode receber multa ‘salgada’ após divulgar perfume e descumprir decisão da Justiça

Empresa da influenciadora está sendo investigada por vender produtos sem comprovar a existência de estoque

Paulo Roberto Belém - 25 de outubro de 2025

Virginia descumpreiu medidas impostas pelo TJGO após WePink receber milhares de reclamações. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Com a influenciadora mais seguida no Brasil devendo cumprir medidas cautelares do Ministério Público de Goiás (MPGO), Virginia Fonseca descumpriu uma delas, ao fazer propaganda nas redes sociais de um dos perfumes da marca que é dona.

Acontece que a influenciadora está sendo investigada por vender produtos sem comprovar a existência de estoque, o que está proibido, conforme a liminar obtida pelo MPGO no início deste mês.

As medidas foram impostas pela Justiça no processo sobre as supostas violações ao Código de Defesa do Consumidor cometidas pela Wepink, empresa de cosméticos da influenciadora.

Isso porque o empreendimento recebeu uma série de queixas de consumidores que relataram atrasos nas entregas, ausência de reembolsos e descumprimento de ofertas publicitárias.

O que foi publicado

Virginia postou um vídeo de um perfume da marca, que foi republicado no perfil da Wepink no Instagram, no último sábado (18).

A publicação compartilhada nas redes fez o link de compra aparecer ligado ao perfil da influenciadora, e não da marca, como havia determinado a Justiça. A promotoria apontou que o mesmo ocorreu dois dias depois, na segunda (20).

Na liminar que está em vigência, foi determinado que as medidas cautelares “em razão de práticas comerciais consideradas abusivas e reiteradas violações ao Código de Defesa do Consumidor“.

A sanção ainda prevê que os acusados deveriam “se abster de realizar novas transmissões ao vivo (lives) comerciais ou ações publicitárias de vendas virtuais até comprovarem documentalmente a existência de estoque suficiente para atender aos pedidos”.

Penalidade

Agora, após a decisão judicial, em caso de descumprimento dela, será aplicada multa de R$ 100 mil por “ocorrência” aos envolvidos -além da influenciadora, os sócios da Wepink, Thiago Stabile e Chaopeng Tan.

Ainda segundo o MP, o eventual “descumprimento dessas obrigações poderá acarretar multa adicional de R$ 1 mil por ocorrência, além das penalidades já previstas”.

