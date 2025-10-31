Empresa de Virginia Fonseca pede retratação à Justiça depois de MPGO cobrar multa de R$ 100 mil

Órgão alega que WePink continuou promovendo produtos nas redes sociais, mesmo após restrições

Samuel Leão - 31 de outubro de 2025

Virginia descumpreiu medidas impostas pelo TJGO após WePink receber milhares de reclamações. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Após se envolver em uma polêmica e ser proibida de fazer publicidade e vendas até comprovar o estoque que possui, a defesa da WePink, marca de Virgínia Fonseca, pediu retratação à Justiça de Goiás após o Ministério Público (MP-GO) solicitar multa por suposto descumprimento de medidas judiciais.

O órgão alega que a empresa continuou promovendo produtos nas redes sociais, mesmo após ser proibida de fazer publicidade e vendas até comprovar estoque.

Já o pedido da defesa foi protocolado na última quarta-feira (29). No documento, os advogados afirmam que a WePink tem cumprido as ordens e discordam da interpretação do MP-GO.

Eles argumentaram ainda que a proibição geral de lives comerciais seria desproporcional, já que os fatos apontados se referem a 2024 e não refletiriam o cenário atual.

A liminar que restringe ações promocionais foi concedida em uma ação civil pública movida pelo MP-GO e Procon-GO, que apontam possíveis práticas abusivas, propaganda enganosa e falhas na entrega de produtos.

O MP chegou a pedir multa de R$ 100 mil por publicação ou dia de descumprimento.

Nos autos, a WePink informou que os problemas de entrega foram superados e que 93% das reclamações já são resolvidas, com nota 8,1 no Reclame Aqui. O pedido de retratação ainda aguarda decisão judicial.

