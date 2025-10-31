Moradores em Goiás podem quitar dívidas com a Saneago e ter até 95% de desconto; veja como

Alívio financeiro será aplicado sobre juros, multa e correção monetária

Davi Galvão - 31 de outubro de 2025

Fatura mensal da Saneago. (Foto: Reprodução)

Tem início na próxima segunda-feira (03), mais uma edição do programa de negociação de débitos Sanear 2025. A iniciativa oferece condições especiais para que clientes regularizem suas contas e evitem medidas como corte no fornecimento de água, negativação e protesto em cartório.

A oportunidade segue até 30 de novembro e contempla consumidores com débitos vencidos até maio de 2025, referentes aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

Embora todos os débitos possam ser negociados, os descontos são aplicáveis apenas sobre valores com vencimento até essa data.

Se pagos à vista, os abatimentos podem chegar a 95% sobre encargos de multa, juros e atualização monetária, conforme o perfil da dívida.

Já nas negociações parceladas, os descontos são progressivos e variam conforme o número de parcelas e a situação do débito, sendo possível dividir o valor em até 60 vezes.

Como participar

Clientes que desejarem quitar o valor à vista — independentemente do montante ou da titularidade da conta — podem realizar a negociação pela Central de Relacionamento da Saneago, pelo telefone 0800 645 0115.

No caso de pagamento parcelado, também é possível negociar por telefone, desde que o cliente seja o titular da conta, esteja cadastrado na categoria particular e tenha débito inferior a R$ 10 mil, que não esteja em cobrança judicial.

Débitos já judicializados serão analisados pela unidade jurídica da Saneago, conforme as particularidades de cada caso.

As negociações também podem ser feitas presencialmente nas agências de atendimento e unidades do Vapt Vupt. Nesse caso, é necessário agendar o atendimento pelo site www.vaptvupt.go.gov.br.

Se a conta não estiver em nome do solicitante, será preciso comprovar a posse ou propriedade do imóvel, por meio de escritura, termo de posse ou contrato de compra.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!