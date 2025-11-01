Com espírito empreendedor, adolescente de Luziânia transforma calçada em estúdio de cílios e sonha em conquistar o próprio espaço

Tudo começou quando a jovem passou a testar os procedimentos nela própria e nas amigas

Davi Galvão - 01 de novembro de 2025

Júlia vem atendendo clientes e amigas na calçada para poder conseguir o próprio espaço. (Foto: @jmrealidade)

Com apenas 16 anos, Julia Eduarda Lima da Silva vem conquistando o público nas redes sociais e os moradores de Luziânia pela criatividade e força de vontade e um espírito empreendedor que muitos adultos sequer sonham em ter.

Isso porque a adolescente transformou a calçada em frente à própria casa em um pequeno estúdio de design de cílios, onde atende as clientes enquanto almeja se tornar uma profissional da área e abrir o próprio espaço.

A mãe da jovem, Josilene Lima Guimarães, de 36 anos, contou ao G1 que tudo começou há cerca de dois meses, quando Julia passou a testar as técnicas em si mesma e, logo depois, em amigas.

“Ela está sempre dando o seu melhor e cobrando preço bem baratinho”, relatou.

De acordo com Josilene, o atendimento geralmente é feito no quarto da filha, mas, no dia em que o vídeo viralizou, ela decidiu ir para a calçada por causa do calor.

“Para ela, não tem tempo ruim. Ela também vai na casa das pessoas”, disse a mãe.

Morando com a mãe e o irmão de 4 anos no bairro Jardim Marília, Julia equilibra os estudos com o trabalho.

Cursando o 9º ano do ensino fundamental, ela costuma atender após chegar da escola ou nos fins de semana. Orgulhosa, Josilene se emocionou ao falar da filha:

“Minha filha é um exemplo de menina. Esforçada, dedicada, sempre disposta a ajudar. Está tentando, aos poucos, realizar o sonho dela. Eu me sinto orgulhosa dessa menina dedicada tentando o melhor para a sua vida”, disse.

A jovem empreendedora mantém um perfil no Instagram ativo (@juliaa.beautystudio_), onde posta os trabalhos realizados bem como novidades da rotina.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!