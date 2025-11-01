Com espírito empreendedor, adolescente de Luziânia transforma calçada em estúdio de cílios e sonha em conquistar o próprio espaço

Tudo começou quando a jovem passou a testar os procedimentos nela própria e nas amigas

Davi Galvão Davi Galvão -
Júlia vem atendendo clientes e amigas na calçada para poder conseguir o próprio espaço. (Foto: @jmrealidade)
Júlia vem atendendo clientes e amigas na calçada para poder conseguir o próprio espaço. (Foto: @jmrealidade)

Com apenas 16 anos, Julia Eduarda Lima da Silva vem conquistando o público nas redes sociais e os moradores de Luziânia pela criatividade e força de vontade e um espírito empreendedor que muitos adultos sequer sonham em ter.

Isso porque a adolescente transformou a calçada em frente à própria casa em um pequeno estúdio de design de cílios, onde atende as clientes enquanto almeja se tornar uma profissional da área e abrir o próprio espaço.

A mãe da jovem, Josilene Lima Guimarães, de 36 anos, contou ao G1 que tudo começou há cerca de dois meses, quando Julia passou a testar as técnicas em si mesma e, logo depois, em amigas.

Publicidade
Leia também

“Ela está sempre dando o seu melhor e cobrando preço bem baratinho”, relatou.

De acordo com Josilene, o atendimento geralmente é feito no quarto da filha, mas, no dia em que o vídeo viralizou, ela decidiu ir para a calçada por causa do calor.

“Para ela, não tem tempo ruim. Ela também vai na casa das pessoas”, disse a mãe.

Morando com a mãe e o irmão de 4 anos no bairro Jardim Marília, Julia equilibra os estudos com o trabalho.

Cursando o 9º ano do ensino fundamental, ela costuma atender após chegar da escola ou nos fins de semana. Orgulhosa, Josilene se emocionou ao falar da filha:

“Minha filha é um exemplo de menina. Esforçada, dedicada, sempre disposta a ajudar. Está tentando, aos poucos, realizar o sonho dela. Eu me sinto orgulhosa dessa menina dedicada tentando o melhor para a sua vida”, disse.

A jovem empreendedora mantém um perfil no Instagram ativo (@juliaa.beautystudio_), onde posta os trabalhos realizados bem como novidades da rotina.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias