Pastor de Goiânia divide opiniões após destruir oferenda “em nome de Jesus”

Vídeo mostra momento em que homem quebra vasilha com frutas e oferendas, tudo enquanto proclama a força da própria fé

Davi Galvão - 01 de novembro de 2025

Suposto pastor filmou todo o ato de depredação. (Foto: Redes Sociais)

Um vídeo, repercutido pela jornalista Ravena Carvalho, reacendeu debates sobre liberdade religiosa ao mostrar um homem, que supostamente seria um pastor evangélico, destruindo um trabalho religioso de matriz africana em Goiânia.

Na filmagem, é possível ver diversas frutas, dinheiro e bebidas, bem como uma galinha morta, itens utilizados durante os rituais religiosos.

“A bíblia diz que contra Israel não vale adivinhações, não vale bruxaria, não vale feitiçaria […] Olha o que eu encontro, um trabalho de bruxaria, de macumbaria […] Se for para destruir a vida de alguém eu repreendo em nome de Jesus, repreendo todo o plano do Diabo contra a vida dessa pessoa que recebeu essa amarração”, bradou.

Em seguida, ele derruba todo o conteúdo da vasilha, quebra a garrafa com champanhe, afirmando estar “quebrando o encantamento” com o poder da palavra de Jesus.

Vale destacar que o artigo 5º da Constituição Federal garante o respeito à liberdade religiosa e o livre exercício de crença.

Nos comentários, os usuários pareceram se dividir, entre aqueles que viram desrespeito na atitude do suposto pastor, enquanto outros defenderam o ato de depredação.

“Desrespeito com a religião do próximo. Será que se depredassem igreja dele, ele ia gostar?”, indagou um internauta.

“Amém assim seja louvado seja o nome do Senhor Jesus, fez bonito”, disse outra.

