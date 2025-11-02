IF Goiano está com vagas abertas para 25 cursos gratuitos e a distância, com certificado no final

Inscrições podem ser feitas de forma online e prazo de finalização varia conforme carga horária

Gabriella Pinheiro - 02 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano) está com inscrições abertas para 25 cursos gratuitos e totalmente online.

Os interessados podem se inscrever de forma virtual por meio do site MOOC. Após a matrícula, o estudante pode iniciar os estudos imediatamente e concluir o conteúdo e as atividades avaliativas também online. O prazo varia conforme a carga horária: cursos de 20h (1 mês), 30h (45 dias), 40h (2 meses) e 50h (3 meses).

As oportunidades são para os cursos de: Introdução à Construção de Jogos com GameMaker; Introdução a HTML, CSS e JavaScript para Programação Web; Introdução à Programação com Python; Inclusão de Surdos em Cursos a Distância; Altas Habilidades e Superdotação – Práticas Educacionais Inclusivas; Letramento Racial; Gestão Democrática para Educação Inclusiva; Prática de Gestão para a Construção da Educação Inclusiva; Organização do Trabalho Pedagógico do Professor Inclusivo; Fundamentos em Educação Especial e Inclusiva; Libras para Professores; Enfrentamento à Intolerância Religiosa no Contexto Escolar; e Diversidade Religiosa no Brasil.

Também há vagas para os cursos de Formação da Comissão Interna de Saúde do Servidor Público (CISSP); Produção Artesanal de Cervejas; Práticas Educativas para Estudantes com Necessidades Educacionais Específicas; Fontes de Informação e o Portal de Periódicos da CAPES; Educação e Inovação Maker; Conhecendo o IF Goiano; Desenvolvimento Web com Python e Framework Django; Curadoria da Informação; Trilha de Redação para o ENEM; Matemática Básica: Funções; Gravação de Videoaulas; e Reflexões sobre o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) no âmbito do IF Goiano.

Os concluintes dos cursos receberão certificado digital gratuito.

