Jovem morre no Heana após ser baleado durante aniversário em chácara de Anápolis
Equipe médica realizou manobras de reanimação por 30 minutos, mas sem sucesso
Um jovem, de 26 anos, morreu no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), após ser baleado durante um aniversário em Anápolis, na madrugada deste domingo (02).
Ele estaria em uma chácara com a namorada e alguns amigos quando uma briga generalizada começou e várias pessoas começaram a correr.
Segundo a companheira, não foi possível ver de onde veio o disparo. O jovem teria sido atingido na região lateral do abdômen. Ele foi levado ao Heana por um vizinho, chegando consciente.
Pouco depois, entretanto, teria sofrido uma piora. A equipe médica realizou manobras de reanimação por aproximadamente 30 minutos, mas sem sucesso, e a vítima acabou não resistindo.
O caso foi formalmente registrado junto à Polícia Militar (PM) e Civil (PC), que solicitou laudo de exame cadavérico para investigar o ocorrido. A situação é tratada como homicídio simples.
