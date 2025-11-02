Jovem morre no Heana após ser baleado durante aniversário em chácara de Anápolis

Equipe médica realizou manobras de reanimação por 30 minutos, mas sem sucesso

Natália Sezil - 02 de novembro de 2025

Fachada do HEANA, em Anápolis. (Foto: Divulgação)

Um jovem, de 26 anos, morreu no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), após ser baleado durante um aniversário em Anápolis, na madrugada deste domingo (02).

Ele estaria em uma chácara com a namorada e alguns amigos quando uma briga generalizada começou e várias pessoas começaram a correr.

Segundo a companheira, não foi possível ver de onde veio o disparo. O jovem teria sido atingido na região lateral do abdômen. Ele foi levado ao Heana por um vizinho, chegando consciente.

Pouco depois, entretanto, teria sofrido uma piora. A equipe médica realizou manobras de reanimação por aproximadamente 30 minutos, mas sem sucesso, e a vítima acabou não resistindo.

O caso foi formalmente registrado junto à Polícia Militar (PM) e Civil (PC), que solicitou laudo de exame cadavérico para investigar o ocorrido. A situação é tratada como homicídio simples.

