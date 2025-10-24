Namorada de empresário famoso de Goiânia é revelada e internautas se dividem entre apoio e críticas
Segredo durou semanas, até que a “bonequinha” fosse identificada
Após anunciar publicamente que estava à procura de uma namorada, o empresário Robson Birutão, enfim, encontrou o que queria e ainda fez mistério ao não exibir o rosto da companheira por um tempo.
O segredo durou semanas, até que a “bonequinha” de Birutão fosse identificada. Trata-se de Jéssica Nabarrete. Quem confirmou o romance foi a própria jovem pela conta que usa no Instagram.
Entretanto, o que era para ser considerado como o encontro de duas metades, tem dividido opiniões. Nas redes sociais, comentários apoiado e criticando o casal estão sendo repercutidos, confirmando o cenário.
Em uma das redes, é possível aferir o termômetro. “Às vezes, as pessoas esquecem que amor não tem idade, aparência ou padrão”, citou uma, mas logo rebatida por outra: “O medo da CLT é grande”, alfinetou.
Mais adiante, uma terceira celebrou o romance. “Povo em Goiânia parece que não fica feliz com a felicidade dos outros”, sugeriu, com outro sendo mais ácido: “É o fim da picada, viu”, disse.
Ao final, outro apoio foi endossado. “Birutão é uma pessoa incrível, de um coração enorme. Vai ser um bom namorado. Ele trata a mãe dele como uma princesa”, encerrou, sugerindo que a namorada terá o mesmo tratamento.
Em tempo
Quando do anúncio de que estaria à procura de uma namorada, o empresário chegou a citar o que queria de uma, listando requisitos. Entre as preferências, estavam que saber assobiar e ser “trabalhadeira” eram importantes.
Ela ainda divulgou que não era necessário ter segundo grau completo.“Pode ser gordinha ou magrinha”, escreveu à época.
