Homem se esconde no mato após primo da amante agredi-lo e ameaçá-lo de morte em Anápolis

Suspeito quebrou os vidros do carro, amassou a porta da casa e saiu dizendo que buscaria uma arma de fogo

Natália Sezil - 26 de outubro de 2025

Porta foi amassada e carro teve os vidros destruídos antes de homem ser agredido. (Foto: Reprodução)

A noite deste sábado (25) foi de tensão e terror para o morador de uma chácara nas proximidades do Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia).

Isso porque o homem, de 47 anos, precisou fugir e se esconder no mato após ser agredido e ameaçado de morte pelo primo da amante dele, de 45 anos.

O homem mais novo teria ido até a residência em um estado já alterado e começado a confusão. Ele teria danificado a janela e a porta da sala da casa, quebrado os vidros do carro das vítimas e amassado a porta do veículo.

Depois, teria pegado uma pedra para acertar o morador na cabeça. Só após agredi-lo, o suspeito teria saído dali dizendo que buscaria uma arma de fogo e voltaria para matá-lo.

Com medo, o homem optou por se esconder no mato, de onde acionou a Polícia Militar (PM).

Uma equipe policial esteve no local e se deparou com a cena descrita: a vítima tinha a parte superior da cabeça sangrando, o carro tinha os vidros quebrados, e a porta da residência estava amassada.

No entanto, o homem não teria apresentado às autoridades nenhuma possível motivação que explicasse as ameaças e a agressão.

A ocorrência foi formalmente registrada como dano, e o morador foi orientado a procurar a delegacia para dar continuidade à denúncia.

