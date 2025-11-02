Polícia Penal de Goiás realiza 1º curso de defesa pessoal para mulheres
Seleção considera data e horário de inscrição, então quem se candidata primeiro garante a vaga
As aulas buscam capacitar as profissionais com habilidades básicas de autoproteção e defesa pessoal, com fortalecimento físico e emocional em situações de risco.
Interessadas que se encaixem nos requisitos, dentro de quaisquer unidades e setores da instituição, têm até a próxima sexta-feira (07) para se inscreverem.
As inscrições são realizadas online, por meio de formulário eletrônico – que pode ser acessado clicando aqui. É necessário estar em pleno exercício das atribuições e apresentar autorização expressa do chefe imediato.
A capacitação acontece no dia 13 de novembro, na base do Grupo de Operações Penitenciárias Especiais (Gope), em Aparecida de Goiânia.
A seleção considera data e horário da inscrição. Portanto, quem se inscreve antes garante a vaga. São critérios de desempate: maior idade e maior tempo de serviço na Delegacia-Geral de Polícia Penal.
Orientações quanto ao dia do curso e detalhes sobre o conteúdo programático estão descritos no edital.
