Polícia Penal de Goiás realiza 1º curso de defesa pessoal para mulheres

Seleção considera data e horário de inscrição, então quem se candidata primeiro garante a vaga

Natália Sezil - 02 de novembro de 2025

Complexo Prisional Policial Penal Daniella Cruvinel, em Aparecida de Goiânia. (Foto: Divulgação/DGPP)

Polícia Penal de Goiás (PPGO) oferta, pela primeira vez, o Curso de Defesa Pessoal para Mulheres. São 20 vagas abertas, destinadas a servidoras efetivas, comissionadas ou temporárias.

As aulas buscam capacitar as profissionais com habilidades básicas de autoproteção e defesa pessoal, com fortalecimento físico e emocional em situações de risco.

Interessadas que se encaixem nos requisitos, dentro de quaisquer unidades e setores da instituição, têm até a próxima sexta-feira (07) para se inscreverem.

As inscrições são realizadas online, por meio de formulário eletrônico – que pode ser acessado clicando aqui. É necessário estar em pleno exercício das atribuições e apresentar autorização expressa do chefe imediato.

A capacitação acontece no dia 13 de novembro, na base do Grupo de Operações Penitenciárias Especiais (Gope), em Aparecida de Goiânia.

A seleção considera data e horário da inscrição. Portanto, quem se inscreve antes garante a vaga. São critérios de desempate: maior idade e maior tempo de serviço na Delegacia-Geral de Polícia Penal.

Orientações quanto ao dia do curso e detalhes sobre o conteúdo programático estão descritos no edital.

