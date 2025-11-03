Aprenda a fazer um pão caseiro simples e irresistível para o lanche

Com poucos ingredientes e um preparo fácil, essa receita de pão fofinho vai conquistar toda a família

Magno Oliver - 03 de novembro de 2025

(Foto: Captura de tela /YouTube / gordices da teka)

Nada como o cheiro de pão saindo do forno para deixar o lanche da tarde ainda mais especial. Se você acha que fazer pão em casa é complicado, vai se surpreender com esta receita simples, prática e deliciosa, perfeita até para quem nunca se aventurou na cozinha.

Ingredientes

– 500 g de farinha de trigo (aproximadamente).

– 1 envelope de fermento biológico seco (10 g);

– 2 colheres (sopa) de açúcar;

– 1 colher (chá) de sal;

– 2 colheres (sopa) de manteiga ou margarina;

– 1 copo de leite morno (200 ml);

– 1 ovo.

Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture o fermento, o açúcar e o leite morno. Deixe descansar por 5 minutos até começar a espumar.

Acrescente o ovo, a manteiga e o sal, misturando bem.

Aos poucos, vá adicionando a farinha de trigo, mexendo até a massa desgrudar das mãos.

Sove por cerca de 10 minutos, até ficar lisa e elástica.

Cubra com um pano e deixe crescer por 1 hora ou até dobrar de tamanho.

Modele os pães no formato desejado e coloque em uma assadeira untada.

Deixe descansar por mais 20 minutos, pincele um pouco de leite por cima e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 a 35 minutos, ou até dourar.

Dicas extras para um pão perfeito

Para deixar o pão mais fofinho, acrescente 1 colher (sopa) de leite em pó à massa.

Se quiser um toque doce, polvilhe açúcar e canela por cima assim que sair do forno.

Você também pode rechear com queijo, presunto ou goiabada, transformando o lanche em uma verdadeira delícia caseira.

