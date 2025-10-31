Receita de tirinhas de carne com creme de batata e bacon: ótima ideia para o jantar

Prato simples, cremoso e cheio de sabor fez sucesso nas redes

Gabriel Yuri Souto - 31 de outubro de 2025

(Foto: Captura de tela/Redes Sociais)

Poucas coisas traduzem tanto o espírito da cozinha brasileira quanto o improviso que dá certo. Lá atrás, quando os primeiros imigrantes europeus chegaram ao país, a carne era luxo e a batata, novidade. O segredo estava em aproveitar o que havia — e transformar o básico em conforto. Décadas depois, essa tradição continua viva, agora temperada com o toque criativo das redes sociais.

Foi nesse espírito que o influenciador Lucas Brigato, conhecido por compartilhar receitas rápidas e saborosas com seus mais de 600 mil seguidores no Instagram, ensinou um prato que conquistou o público: tirinhas de carne com creme de batata e bacon. A combinação, segundo ele, é “fácil, gostosa e perfeita para o jantar”. O vídeo viralizou e gerou centenas de comentários, incluindo sugestões dos próprios fãs. “Cara, ficou muito bom, mas indico acrescentar batata palha, fica melhor ainda”, escreveu um internauta.

Receita de tirinhas de carne com creme de batata e bacon: ótima ideia para o jantar

De acordo com o site Receitas Globo, pratos com carne em tirinhas estão entre os mais procurados por quem busca jantares rápidos e consistentes — especialmente porque combinam proteínas, cremosidade e aquele toque caseiro que remete à comida feita com calma. E o sucesso da receita de Brigato segue essa linha: sabor marcante, preparo simples e uma textura que mistura crocância e maciez.

Segundo o influenciador, o preparo começa fritando 300 gramas de bacon até dourar. Na mesma panela, entram 300 gramas de carne em tirinhas, temperadas com cheiro-verde, alho, cebola, sal, pimenta-do-reino, páprica defumada, orégano e pimenta calabresa — combinação que, segundo o site TudoGostoso, garante um sabor equilibrado entre o defumado e o picante.

Enquanto isso, duas batatas médias são cozidas e batidas com 200 gramas de creme de leite, sal, pimenta e um dente de alho — formando um creme espesso e aveludado. Depois, é só juntar tudo na panela, misturar e deixar o aroma tomar conta da cozinha.

O resultado, segundo os comentários dos seguidores, é um prato que “parece de restaurante”, mas que cabe perfeitamente no jantar durante a semana. Uma receita que, mais do que matar a fome, desperta memórias: o cheiro de bacon na frigideira, a batata cremosa e o sabor da carne bem temperada — lembranças simples, mas que fazem qualquer refeição dar certo.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Lucas Brigato (@lucasfbrigato)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!