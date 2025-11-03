Por que algumas pessoas não gostam de comemorar o aniversário, segundo a psicologia

Especialistas explicam que a resistência à data pode estar ligada a reflexões pessoais, experiências negativas e até à pressão social por felicidade

Pedro Ribeiro - 03 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/cottonbro studio/Pexels)

Embora o aniversário seja visto como um momento de celebração e alegria, nem todos se sentem confortáveis com a data. Para algumas pessoas, esse dia desperta sentimentos de melancolia, ansiedade ou introspecção, o que faz com que prefiram não comemorar. De acordo com a psicologia, essa atitude pode refletir questões emocionais mais profundas, relacionadas à passagem do tempo e às expectativas pessoais.

O aniversário, por simbolizar o avanço da idade, pode servir como um espelho emocional, despertando reflexões sobre metas não alcançadas ou mudanças desejadas. Para quem enfrenta cobranças internas — ou sente o peso da expectativa social de estar feliz —, o dia pode se tornar um gatilho de desconforto.

Além disso, a pressão para demonstrar alegria e reunir pessoas pode gerar ansiedade em indivíduos mais reservados ou que estão atravessando fases delicadas da vida.

O impacto das experiências passadas

Vivências negativas também influenciam diretamente essa relação. Festas frustrantes, perdas pessoais ou tensões familiares associadas a aniversários anteriores podem fazer com que a pessoa desenvolva uma espécie de “defesa emocional”, evitando repetir situações desagradáveis.

Com o tempo, o cérebro cria um vínculo afetivo com essas memórias, e o simples ato de comemorar pode despertar lembranças incômodas, levando à evitação.

Quando a pressão social pesa demais

Do ponto de vista psicossocial, a expectativa de celebrar pode ser especialmente opressiva para pessoas com traços de introversão, ansiedade social ou sintomas depressivos. Nesses casos, a comemoração deixa de ser prazerosa e passa a representar uma exposição indesejada.

Como lidar com esse sentimento

Segundo psicólogos, o mais importante é respeitar os próprios limites e encontrar formas mais autênticas de viver a data. Em vez de festas, algumas pessoas preferem momentos de autocuidado, como ler, caminhar, viajar sozinhas ou simplesmente descansar.

Outras estratégias incluem comunicar abertamente as próprias preferências aos amigos e familiares, além de criar rituais pessoais de gratidão e reflexão — atitudes que ajudam a ressignificar o dia de forma positiva.

