No fim, o amor que dura não é o que arde — é o que acalma

Gabriel Yuri Souto - 31 de outubro de 2025

Durante séculos, o amor foi retratado como uma epopeia de paixões intensas e finais arrebatadores. Da poesia romântica às novelas brasileiras, a ideia de “dar certo” em um relacionamento parecia sempre estar ligada à conquista, ao casamento ou à promessa de eternidade. Mas, como lembra o site Psicologias do Brasil, o amor moderno é menos sobre finais perfeitos e mais sobre equilíbrio — aquele tipo de parceria em que o cotidiano vale tanto quanto o romantismo.

A Psicologia tem mostrado que relacionamentos bem-sucedidos não são os que nunca enfrentam crises, mas os que aprendem a superá-las com leveza e respeito. É o que defende o psicólogo Marcus Araújo, conhecido por suas reflexões nas redes sociais sobre vínculos afetivos saudáveis. Em uma de suas publicações mais compartilhadas, ele lista 15 sinais de que um relacionamento já deu certo — e não é por causa das flores, das juras de amor ou das fotos de casal. É porque existe maturidade, verdade e parceria.

Veja a seguir os sinais que, segundo a Psicologia, mostram que o amor está no caminho certo:

15 sinais de que seu relacionamento já deu certo, segundo a Psicologia

1. Vocês riem muito juntos

Segundo o site Psychology Today, o humor fortalece laços e ajuda na resolução de conflitos.

2. Falam sobre dinheiro sem brigar

De acordo com o Instituto Gottman, casais que conversam sobre finanças com transparência tendem a ter relações mais duradouras.

3. Se apoiam nos dias bons e nos ruins

Parceiros de vida, não só de festa, como cita o próprio Marcus Araújo.

4. Sonham juntos

Sonhar em dupla é construir propósito.

5. Têm liberdade para serem quem são

O portal Psiconline Brasil aponta que a autenticidade é essencial para vínculos saudáveis.

6. Cuidam um do outro sem anular ninguém

Cuidar é somar, não controlar.

7. Sabem pedir desculpas e reconhecer erros

O orgulho não comanda o amor maduro.

8. A comunicação é clara e sem joguinhos

Falar a verdade virou hábito, não risco.

9. Celebram pequenas vitórias

Desde conquistas pessoais até terminar uma série juntos.

10. O amor é leve, mas responsável

Segundo a APA (Associação Americana de Psicologia), equilíbrio emocional é sinal de estabilidade.

11. São melhores juntos, mas bons sozinhos

Parceria não é dependência, é potência.

12. Fazem planos, mas vivem o presente

O agora também é parte da construção.

13. Respeitam o espaço e o tempo um do outro

Cada um com seu ritmo.

14. Compartilham valores parecidos

É o que garante alinhamento nas decisões da vida.

15. A paz vale mais que estar certo

E é aí que o relacionamento mostra que já deu certo de verdade.

Porque, no fim, o amor que dura não é o que arde — é o que acalma.

