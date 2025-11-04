Comércios da Avenida São Francisco, em Anápolis, fecham as portas e empreendedor registra cenário preocupante

Profissional de tecnologia e veículos registrou imagens, citando os estabelecimentos que deixaram de funcionar no local

Paulo Roberto Belém - 04 de novembro de 2025

Vídeo postado no Instagram narra a situação de comércios fechados na Avenida. (Foto: Captura/Instagram)

Uma trilha sonora das mais tristes e imagens de comércios da Avenida São Francisco, em Anápolis, fechados. Foi com esses ingredientes que um vídeo foi postado no Instagram pedindo que “Deus, tenha misericórdia dos empreendedores”.

Quem fez o apelo na rede social foi Bruno Santos, narrando as imagens em que cita uma série de estabelecimentos que encerraram as atividades. “Aqui, uma lojinha fechou, uma panificadora fechou”, iniciou.

Inclusive, O Portal 6 antecipou o exemplo da panificadora que atuava no início da avenida por décadas, mais próximo à Praça Dom Emanoel, que foi fechada recentemente, sendo que a antiga proprietária do imóvel explicou o porquê à reportagem.

Continuando com os registros, Bruno, que se identifica como profissional de tecnologia e veículos, elencou outros que percebeu na mesma situação. “Hamburgueria do ‘amigo meu’ fechou, Butiquim fechou”, citou.

Demonstrando, mais adiante, preocupação aparente, ele clama à Nossa Senhora, emendando o que via. “Baronês fechou”, disparou. Sobre o estabelecimento, a reportagem também divulgou o anúncio feito pelo local citando “que estava à venda”.

Bruno chega a antecipar um novo encerramento por conta dele, dizendo que uma loja de utilidades também fecharia.

Finalizando o que postou sobre os comércios, ele continuou a evocar a forças divinas. “Só Deus, mesmo, para abençoar a gente, viu? Que Deus nos abençoe, meus amigos”, encerrou.

