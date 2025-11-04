Goiano explica como entrou em Medicina na federal sem precisar fazer prova

Jovem usou o Instagram para contar o "pulo do gato" que o fez cursar a tão requisitada graduação em uma Federal

Paulo Roberto Belém - 04 de novembro de 2025

Psicólogo clínico, o jovem fez um verdadeiro tutorial contando como acessou à graduação em medicina em uma federal. (Foto: Captura/Instagram)

Psicólogo clínico, o goiano Luiz Reis publicou um verdadeiro tutorial de como ingressar em universidades federais de medicina sem fazer prova de vestibular ou realizar o acesso via Sistema de Seleção Unificada (SISU).

O jovem explicou o método porque obteve êxito em acessar a tão requisitada graduação na Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf), utilizando o que ele detalhou na página que mantém no Instagram.

Segundo Luiz, a tática é pelo “processo seletivo de vagas ociosas ou vagas remanescentes”, o qual as próprias universidades federais abrem editais para preenchê-las. Essas vagas sobram por conta de desistências ou transferências, explicou o jovem.

A partir do que iniciou, o psicólogo deu mais detalhes na publicação. “A universidade decide como selecionar. No meu caso, o edital era para portador de diploma e exigia só a análise curricular”, continuou.

Assim, ele contou o segredo. “Eles [a Unifasp] literalmente usaram o meu esforço do passado, pegando a média geral da minha primeira graduação, que foi psicologia. Essa média foi a minha nota de classificação”, explicou.

O jovem utilizou o exemplo da seleção dele, mas emendou que tudo depende dos editais específicos das instituições, que podem variar de uma para outra, respondendo a eventuais dúvidas.

Ele citou uma delas: “eu fiz direito: depende do edital. No meu caso, eram de áreas afins as da saúde, mas isso não é uma regra geral de todas as universidades”, pontuou, dizendo que têm aquelas que aceitam qualquer área.

Em outro exemplo, Luiz apontou que tem universidade que usa nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), mesmo antigos; e aquelas que aplicam a prova específica. “O segredo é ler o edital de cada uma”, revelou.

Finalizando a explicação, ele divulgou o que seria o “pulo do gato”. “O momento de procurar é agora”, se referindo a estamos no início de novembro. “Muitas universidades costumam publicar os editais agora para entrada no ano que vem”, prosseguiu.

O psicólogo e agora estudante de medicina arrematou que a busca deve ser feita nos buscadores. “A sua vaga pode estar lá agora e você pode realizar seu sonho”, definiu.

