O truque para limpar a grelha de churrasco em menos de 5 minutos

Um item comum na cozinha revelou um poder surpreendente na limpeza após o churrasco

Magno Oliver - 04 de novembro de 2025

(Foto: Captura/YouTube/Valdenir de souza oliveira)

Todo amante de churrasco conhece o drama: depois da festa, sobra uma grelha enorme coberta de gordura e resíduos queimados para dar aquele grau. Esfregar com esponja, palha de aço ou produtos químicos costuma ser cansativo e demorado.

Mas um truque que viralizou nas redes sociais promete resolver o problema em menos de cinco minutos e usando apenas um pedaço de pão duro.

A dica é simples e aproveita algo que quase sempre iria para o lixo. O pão amanhecido, firme e seco, atua como uma esponja natural abrasiva, removendo com facilidade a sujeira acumulada nas hastes da grelha. Além de eficiente, o método é sustentável e dispensa o uso de produtos agressivos.

Para aplicar o truque, basta aquecer levemente a grelha ainda com os resíduos do churrasco, o suficiente para amolecer a gordura. Em seguida, esfregue o pão duro em movimentos firmes. Ele absorve parte da gordura e solta as crostas queimadas, deixando o metal limpo e pronto para o próximo uso.

O pão também pode ser um aliado na limpeza de chapas e espetos. Como não risca o metal, é ideal para quem quer preservar o brilho do material sem danificá-lo. Ao final, o pedaço usado pode ser descartado ou reaproveitado para compostagem.

Confira o vídeo completo com o tutorial:

