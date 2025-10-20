Você pode estar usando o detergente errado! Veja para que serve a cor de cada um, segundo químicos
Apesar de parecer tudo igual, cada tipo de detergente tem uma composição e função específica
Muita gente acredita que todos os detergentes são iguais e que a cor é apenas uma questão estética.
Mas a verdade é que cada cor tem uma função diferente, e escolher o produto certo faz toda a diferença na hora da limpeza.
O que muda entre eles é a composição química, o pH e os agentes desengordurantes, que influenciam diretamente no tipo de sujeira e superfície que o detergente consegue limpar.
A seguir, veja o que significa cada cor e como usá-las da forma correta.
Detergente amarelo
O mais tradicional e versátil, o detergente amarelo é indicado para louças, panelas e superfícies de uso geral.
Ele tem pH neutro, o que o torna menos agressivo à pele e ideal para o uso diário. Além disso, é eficiente na remoção de gordura leve e não danifica materiais sensíveis.
Detergente azul
O azul é o queridinho de quem precisa encarar gorduras pesadas, como as de frigideiras, grelhas e panelas de fritura.
Ele costuma ter maior poder desengordurante e ação mais intensa, sendo perfeito para limpezas mais difíceis — mas deve ser usado com moderação em superfícies delicadas.
Detergente verde
O verde é conhecido pelo seu poder antibacteriano e é ótimo para higienizar áreas de preparo de alimentos, como pias, tábuas e bancadas.
Alguns ainda contêm extratos naturais, como limão ou hortelã, que ajudam a eliminar odores. É uma boa escolha para quem busca uma limpeza profunda com sensação de frescor.
Detergente vermelho
O vermelho ou rosado é mais suave e costuma ser rico em fragrâncias, indicado para limpezas leves e para quem tem pele sensível.
Ele é ótimo para uso frequente em louças e utensílios, mas não é o mais eficiente contra gordura pesada.
Detergente laranja
Esse tipo de detergente é o mais indicado para remoção de gordura acumulada, especialmente em fogões, coifas e superfícies engorduradas.
Geralmente contém limoneno, substância presente nas cascas de frutas cítricas, que potencializa o efeito desengordurante.
Como escolher o ideal
Na hora de comprar, pense no tipo de sujeira e na frequência de uso:
- Para o dia a dia, o amarelo é o mais equilibrado;
- Para sujeiras mais pesadas, aposte no azul ou laranja;
- Para higienização de alimentos e áreas de preparo, prefira o verde;
- E, se quiser um produto mais suave e perfumado, vá de vermelho.
Usar o detergente certo economiza produto, facilita a limpeza e aumenta a durabilidade das superfícies. Da próxima vez que for às compras, observe a cor — ela pode ser o segredo para uma faxina muito mais eficiente.
