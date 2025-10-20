Você pode estar usando o detergente errado! Veja para que serve a cor de cada um, segundo químicos

Apesar de parecer tudo igual, cada tipo de detergente tem uma composição e função específica

Magno Oliver - 20 de outubro de 2025

(Imagem: Ilustração)

Muita gente acredita que todos os detergentes são iguais e que a cor é apenas uma questão estética.

Mas a verdade é que cada cor tem uma função diferente, e escolher o produto certo faz toda a diferença na hora da limpeza.

O que muda entre eles é a composição química, o pH e os agentes desengordurantes, que influenciam diretamente no tipo de sujeira e superfície que o detergente consegue limpar.

A seguir, veja o que significa cada cor e como usá-las da forma correta.

Detergente amarelo

O mais tradicional e versátil, o detergente amarelo é indicado para louças, panelas e superfícies de uso geral.

Ele tem pH neutro, o que o torna menos agressivo à pele e ideal para o uso diário. Além disso, é eficiente na remoção de gordura leve e não danifica materiais sensíveis.

Detergente azul

O azul é o queridinho de quem precisa encarar gorduras pesadas, como as de frigideiras, grelhas e panelas de fritura.

Ele costuma ter maior poder desengordurante e ação mais intensa, sendo perfeito para limpezas mais difíceis — mas deve ser usado com moderação em superfícies delicadas.

Detergente verde

O verde é conhecido pelo seu poder antibacteriano e é ótimo para higienizar áreas de preparo de alimentos, como pias, tábuas e bancadas.

Alguns ainda contêm extratos naturais, como limão ou hortelã, que ajudam a eliminar odores. É uma boa escolha para quem busca uma limpeza profunda com sensação de frescor.

Detergente vermelho

O vermelho ou rosado é mais suave e costuma ser rico em fragrâncias, indicado para limpezas leves e para quem tem pele sensível.

Ele é ótimo para uso frequente em louças e utensílios, mas não é o mais eficiente contra gordura pesada.

Detergente laranja

Esse tipo de detergente é o mais indicado para remoção de gordura acumulada, especialmente em fogões, coifas e superfícies engorduradas.

Geralmente contém limoneno, substância presente nas cascas de frutas cítricas, que potencializa o efeito desengordurante.

Como escolher o ideal

Na hora de comprar, pense no tipo de sujeira e na frequência de uso:

Para o dia a dia, o amarelo é o mais equilibrado;

Para sujeiras mais pesadas, aposte no azul ou laranja;

Para higienização de alimentos e áreas de preparo, prefira o verde;

E, se quiser um produto mais suave e perfumado, vá de vermelho.

Usar o detergente certo economiza produto, facilita a limpeza e aumenta a durabilidade das superfícies. Da próxima vez que for às compras, observe a cor — ela pode ser o segredo para uma faxina muito mais eficiente.

