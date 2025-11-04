Operação da Polícia Civil em Goiás revela esquema que lavou mais de R$ 630 milhões pelo país

Mais de 150 agentes policiais participam da operação, que também ocorre em outros seis estados

Davi Galvão Davi Galvão -
Operação foi deflagrada na manhã desta terça-feira (04). (Foto: Divulgação)
Operação foi deflagrada na manhã desta terça-feira (04). (Foto: Divulgação)

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) deflagrou, nesta terça-feira (04), a Operação Inimigo do Estado, com o objetivo de cumprir 61 mandados de busca e apreensão contra suspeitos de envolvimento com os crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro.

A ação é coordenada pela Delegacia Estadual de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) e conta com o apoio das Polícias Civis de São Paulo, Santa Catarina, Maranhão, Paraíba, Amazonas e Tocantins, onde também há mandados sendo cumpridos.

De acordo com as investigações, os alvos movimentaram mais de R$ 630 milhões em contas bancárias de laranjas e empresas de fachada.

O dinheiro teria origem em atividades de uma facção criminosa goiana com conexões em outros estados e até fora do país.

Em Goiás, mais de 150 policiais civis participam da operação, que ocorre tanto na Região Metropolitana quanto em cidades do interior.

Mais informações e pormenores da operação serão divulgados ao longo da manhã pela PC.

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

