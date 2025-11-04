Operação da Polícia Civil em Goiás revela esquema que lavou mais de R$ 630 milhões pelo país

Mais de 150 agentes policiais participam da operação, que também ocorre em outros seis estados

Davi Galvão - 04 de novembro de 2025

Operação foi deflagrada na manhã desta terça-feira (04). (Foto: Divulgação)

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) deflagrou, nesta terça-feira (04), a Operação Inimigo do Estado, com o objetivo de cumprir 61 mandados de busca e apreensão contra suspeitos de envolvimento com os crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro.

A ação é coordenada pela Delegacia Estadual de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) e conta com o apoio das Polícias Civis de São Paulo, Santa Catarina, Maranhão, Paraíba, Amazonas e Tocantins, onde também há mandados sendo cumpridos.

De acordo com as investigações, os alvos movimentaram mais de R$ 630 milhões em contas bancárias de laranjas e empresas de fachada.

O dinheiro teria origem em atividades de uma facção criminosa goiana com conexões em outros estados e até fora do país.

Em Goiás, mais de 150 policiais civis participam da operação, que ocorre tanto na Região Metropolitana quanto em cidades do interior.

Mais informações e pormenores da operação serão divulgados ao longo da manhã pela PC.

