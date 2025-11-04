Qual a origem da palavra “fofoca”? A resposta pode surpreender

Na próxima vez que ouvir “alguém está fofocando”, talvez seja pertinente lembrar que aquela palavra carrega mais vozes do que imaginamos

Gabriel Yuri Souto - 04 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/Katemangostar/Freepik)

A palavra “fofoca”, tão usada no café da tarde ou no cochicho entre amigos, não é apenas um sufoco social: ela carrega uma história que cruza continentes e tempos. No Brasil atual, falar de mexerico pode parecer trivial — mas, segundo estudos, essa expressão cotidiana tem raízes que podem remontar às línguas africanas do grupo banta.

A etimologista Yeda Pessoa de Castro, em sua pesquisa sobre a influência das línguas africanas no português brasileiro, aponta que “fofoca” deriva do quimbundo fuka, que significa “remexer”, “revolver”, sugerindo ação de mexer em assuntos alheios.

O dicionário etimológico brasileiro reforça que a palavra tem “de provável origem banta, radicado no quimbundo fuka, revolver, remexer”.

Curiosamente, mesmo com essa hipótese africana bem fundamentada, outros recursos etimológicos apontam que o uso de “fofoca” enquanto termo comum no português entrou tardiamente na língua. Um artigo da revista Veja lembra que o primeiro registro oficial da palavra data apenas de 1975, segundo o dicionário Aurélio.

Já o dicionário Dicio assinala simplesmente: “etimologia: talvez de origem banta”.

Portanto, quando dizemos que fulano “fofocou” sobre sicrana, estamos usando um termo que possivelmente vem de línguas africanas trazidas ao Brasil pelos povos escravizados — com o sentido de “mexer”, “remexer” algo que vem de fora. Essa origem sugere que o ato de fofocar já assumia uma interação social complexa: não apenas falar, mas remexer informações sobre outros.

Além disso, segundo o portal da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a prática da fofoca está ligada à evolução da linguagem humana, à sociabilidade e à forma como nos comunicamos em grupos.

Ao descobrirmos essa genealogia, entendemos que a fofoca não é somente “conversa fiada” — ela tem raízes culturais e linguísticas profundas. O ato de mexer-com-o-outro que o termo encerra reflete aspectos da interação humana, poder, curiosidade e vínculo social. E isso tudo está escondido numa palavra tão curta quanto “fofoca”.

Na próxima vez que ouvir “alguém está fofocando”, talvez seja pertinente lembrar que aquela palavra carrega mais vozes do que imaginamos — vozes de outra língua, outro tempo, outro olhar. E, talvez, uma curiosa herança de linguagem que atravessou o Atlântico.

