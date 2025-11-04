Suspeitos de assassinar Marlon Douglas chegaram oferecer R$ 500 mil aos policiais para não serem presos

Jovem de 26 anos foi baleado durante uma festa em chácara e não resistiu após ser levado ao hospital

Da Redação - 04 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Os suspeitos de matar Marlon Douglas Alves da Costa, de 26 anos, tentaram subornar policiais militares com R$ 500 mil para não serem presos, após uma operação que começou em Anápolis e terminou em Corumbá de Goiás.

Marlon foi baleado na madrugada de domingo (02), durante uma festa de aniversário em uma chácara. Segundo relatos, uma confusão generalizada tomou conta do local e várias pessoas começaram a correr. A namorada da vítima contou que não conseguiu ver de onde veio o disparo, que atingiu Marlon na região lateral do abdômen.

Ele foi socorrido por um vizinho e levado ainda consciente ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), mas sofreu uma piora pouco depois. A equipe médica tentou reanimá-lo por cerca de 30 minutos, sem sucesso.

Com base em informações colhidas logo após o crime, equipes do 37º Batalhão da Polícia Militar (BPM), do 3º Comando Regional, da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) e do Grupamento Aéreo (Graer) iniciaram as buscas pelos suspeitos. Eles foram localizados em um Hyundai Azera branco, já em fuga para Corumbá.

O motorista desobedeceu a ordem de parada e iniciou uma perseguição em alta velocidade. Depois de abandonar o carro em uma área de mata, os policiais prenderam Marcos Paulo Ribeiro de Araújo, conhecido como Abacaxi, e Bruno Novato Vieira. Foi nesse momento que um deles tentou subornar a equipe oferecendo meio milhão de reais em dinheiro para ser liberado.

Com a continuidade das investigações, os militares chegaram até Aislan Ximenes Barros, apontado como o autor do disparo. Ele foi encontrado no Parque Residencial das Flores, em Anápolis, tentando fugir pelos fundos de uma casa. No imóvel, foram apreendidos um revólver calibre .32, munições e celulares.

Os três foram levados à Central de Flagrantes de Anápolis, onde foram autuados por homicídio, corrupção ativa e posse de drogas.

