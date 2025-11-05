Após descoberta de irregularidades, Anvisa proíbe venda de marca de café nos mercados

Agência identificou falhas sanitárias e ausência de licença em marca de café; empresa alega ter solicitado vistoria de forma voluntária

Gabriel Yuri Souto - 05 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a proibição imediata da fabricação, venda, distribuição, propaganda e uso de todos os produtos da marca Vibe Coffee, produzida no Espírito Santo. A decisão foi publicada nesta segunda-feira (3), após uma inspeção sanitária revelar uma série de irregularidades nas operações da empresa.

De acordo com a Anvisa, a Vibe Coffee não possui licença sanitária válida, tampouco regularização dos produtos junto ao órgão. Durante a vistoria, foram encontradas falhas graves nas boas práticas de fabricação, incluindo a falta de rastreabilidade, ausência de procedimentos operacionais padrão (POPs) e condições inadequadas de higienização nas instalações.

Em resposta, a empresa informou que não foi alvo de denúncia nem autuação, afirmando que foi ela própria quem solicitou a visita da Vigilância Sanitária estadual para buscar orientações sobre a regularização.

“A inspeção foi uma iniciativa voluntária da Vibe Coffee. Durante a visita, foram identificadas algumas irregularidades estruturais e ausência de POPs. Imediatamente, suspendemos as atividades para realizar as adequações necessárias”, declarou a marca em nota.

A Vibe Coffee garantiu que as obras de adequação e correção devem ser concluídas até sexta-feira (7). Após isso, o material será encaminhado à Vigilância Sanitária Estadual para uma nova avaliação e possível liberação das atividades.

A empresa ressaltou ainda ser de caráter familiar e pequeno porte, com produção mensal inferior a 200 quilos de café, reforçando que suas operações são artesanais e voltadas à regularização completa junto aos órgãos competentes.

