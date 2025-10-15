Anvisa determina proibição da venda de mais de 60 cosméticos capilares

Mais de sessenta itens foram alvos de uma ordem inédita recente que pode mudar o que chega às prateleiras de beleza no país

Magno Oliver - 15 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução/Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu uma nova medida sanitária determinando a proibição da fabricação, venda, distribuição, divulgação e uso de 69 cosméticos capilares produzidos pela Cosmoética Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda., após constatar irregularidades em seus registros. A decisão foi publicada oficialmente no Diário Oficial da União.

Entre os produtos que também sofreram suspensão está a Máscara Capilar Selante Blond, da Truss / Vegan do Brasil, além de diversas linhas contendo ozônio da marca Ozonteck.

Tais produtos estavam apenas notificados na agência, procedimento simplificado para itens de menor risco, mas foram avaliados como de maior complexidade, exigindo registro sanitário completo.

Anvisa determina proibição da venda de mais de 60 cosméticos capilares

A Anvisa determinou ainda o recolhimento imediato de todos os lotes desses cosméticos e a proibição imediata de fabricação, comercialização, propaganda e uso em todo o território nacional. A medida atinge linhas como progressivas, selagens, botox capilar e realinhamentos térmicos de diferentes marcas, sob alegação de que tais produtos apresentam risco maior de causar reações adversas químicas.

De acordo com a regulamentação em vigor, produtos como alisantes, ondulantes e alisantes capilares exigem registro sanitário junto à Anvisa, não podendo operar apenas por notificação simplificada. Essa exigência está prevista no artigo 35 da RDC nº 752/2022 para itens com potencial de risco mais elevado.

A decisão representa um reforço das políticas de cosmetovigilância no Brasil, alinhando-se à nova RDC nº 894/2024, que estabelece práticas reforçadas de monitoramento e segurança para produtos de beleza e cosméticos. Consumidores são aconselhados a conferir composições, exigir produtos com registro e denunciar casos de reações ou comercialização de cosméticos proibidos junto aos órgãos competentes.

Confira a lista completa:

Realinhamento Térmico – Buran Profissional (todos);

Realinhamento Térmico – MS Professional (todos);

Realinhamento Térmico – Tarrare Profissional (todos);

Intensive Liss Triviê (Botox Matizador) (todos);

Organic Liss Extreme IS Profissional Hair (todos);

Gloss Liss – Liberty Hair (todos);

Fusion Liss Orient Beauty (todos);

Progressiva Santore (todos);

Progressiva Megarepair Luna System (todos);

Creme Progressiva Luna System (todos);

Liso Em Casa Progressiva New Gold (todos);

Progressiva Glowme (todos);

Progressiva Diversi Hair (todos);

Sellin Pro Alfalea Progressiva (todos);

Progressiva Care (todos);

Progressiva JL Professional (todos);

Alinhamento Orgânico Naus (Progressiva) (todos);

Liss Extreme – Profissional Zelo Hair (todos);

Progress Liss (Progressiva Matizadora) Roma Care (todos);

Lisse Parfait Costabello (Progressiva Matizadora) (todos);

Nordestina True Liss Cosmetics (Selagem) (todos);

High Liss Sellene Profissional (Progressiva Matizadora) (todos);

Progressiva Perfect Liss (todos);

Selagem Chilena Ledebut (todos);

Prohibida Bravie (todos);

Complexo Redutor – Terrare Profissional (todos);

Liberadah Bravie (todos);

Volume Control – Profissional Zelo Hair (todos);

Ocean Shine Florac Cosmetics (todos);

Educ Hair Edumi (todos);

Release Ledebut (todos);

Extreme Reduct Dona Lara (todos);

Hair Perfect Premium Tresaav (todos);

Gloss Alisamento Térmico Definitivo SA Carrias (todos);

Liso de Milhões Beleza Rara (todos);

Esse Liso É Um Luxo – Savassi (todos);

Liso Perfeito – SA Carrias (todos);

BTX Premium – Asaphepro (todos);

Expert Premium Botox Florac Cosmetics (todos);

Botox Collagen BTX Karseell (todos);

Botox Espelhado Matizador Fino Cheiro (todos);

Less Sizer Botox Matizador Diversi Hair (todos);

Botox Blueberry Umecthair (todos);

Botox Queen Hair (todos);

Botox Violet Mask Ledebut (todos);

Botox Branco Perla Profissional (todos);

Botox Matizador Kalainne (todos);

Botox Matizador Rute Rezende (todos);

Botox XG Forest Hair (todos);

Selagem 500ml Saint Glamour Beauté (todos);

Alisamento Algas + (Selagem) (todos);

Extreme Gold Selagem Gold RT Professional (todos);

Selagem Perla Profissional (todos);

Selagem Extreme Blond Kalainne (todos);

Selagem Algas Fino Cheiro (todos);

Multicream SSB Selagem Latorre Paris (todos);

Selagem Kalainne (todos);

Perfect Smooth (Selagem) Damy Monteiro Cosméticos (todos);

Gloss Selagem Umecthair (todos);

Selagem Chinesa Niza Freitas (todos);

Selagem 1L Saint Glamour Beauté (todos);

Selagem Kelsi Cosméticos (todos);

Selagem Orgânica Forest Hair (todos);

Selagem Gold – Ledebut (todos);

Selagem Matizadora Rute Rezende (todos);

Premium Master (Selagem) Liriu Cosméticos (todos);

Selagem Extreme Kalainne (todos);

Realinhamento Térmico – Oriente Beauty (todos);

Máscara Realinhamento (todos).

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!