Motorista de app relata noite de terror após ser rendido e ameaçado por dupla, em Aparecida de Goiânia

Suspeitas foram localizadas e presas pela GCM, sendo entregues ao poder judiciário

Da Redação - 05 de novembro de 2025

Dupla foi detida e entregue à autoridade policial em Aparecida de Goiânia (Foto: Reprodução)

Durante a madrugada desta quarta-feira (05), duas pessoas foram presas em flagrante, suspeitas de assaltar e extorquir um motorista de aplicativo no Setor Nossa Senhora de Lourdes, em Aparecida de Goiânia.

A prisão foi realizada por uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) após o próprio motorista acionar os agentes e relatar o crime.

O motorista relatou que trafegava pela região por volta de 0h30, quando foi surpreendido por duas mulheres transexuais armadas com facas.

Sob ameaça, ele teria sido obrigado a permitir que ambas entrassem em seu veículo e, já no interior do carro, a realizar várias transferências via PIX para uma conta bancária de uma terceira pessoa residente em outro estado. O valor total transferido somou aproximadamente R$ 950.

Após conseguir se desvencilhar das suspeitas, o motorista localizou uma viatura da GCM e indicou a área onde o crime havia ocorrido, além da possível rota de fuga da dupla.

Em seguida, os agentes realizaram buscas pela região e conseguiram localizar e abordar as suspeitas, que foram prontamente reconhecidas pela vítima.

Durante a revista pessoal, os guardas encontraram facas em poder das duas e apreenderam os objetos, além dos comprovantes das transferências bancárias realizadas sob coação.

As suspeitas receberam voz de prisão e foram conduzidas à Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia, onde permaneceram à disposição da autoridade policial.

O caso foi registrado como extorsão e deve ser investigado pela Polícia Civil (PC).

