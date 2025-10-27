Motorista de aplicativo se surpreende com o que a passageira teve coragem de dar para ele

Quando a gorjeta vira motivo de gargalhada nas redes sociais

Gabriel Yuri Souto - 27 de outubro de 2025

(Foto: Captura de tela/Redes Sociais)

Desde que o dinheiro passou a caber em telas e códigos, a arte de agradecer por um bom serviço ganhou novas versões. Se nas décadas passadas a gorjeta vinha no troco, no bolso ou num aperto de mão com nota amassada, hoje ela aparece com valores que podem variar entre uma dose de generosidade e… centavos de ousadia. E foi justamente essa “nova economia da gentileza” que rendeu um dos vídeos mais comentados da semana.

Robson Silva, motorista de aplicativo desde 2018, transformou sua rotina em conteúdo bem-humorado para o Instagram. O criador costuma relatar histórias curiosas que vive atrás do volante, sempre com aquele ar de quem já viu de tudo. Mas a situação que compartilhou recentemente superou suas expectativas e arrancou risadas de milhares de usuários, segundo o próprio perfil do motorista na plataforma.

No vídeo, que viralizou com rapidez, Robson inicia dizendo que existem dois tipos de passageiros. O primeiro exemplo? Uma moça que entrou no carro sorridente, percebendo que o ar-condicionado estava ligado antes mesmo de pedir. Ao final da corrida, ela enviou uma gorjeta de R$ 11. Uma surpresa agradável, generosa e que caberia muito bem no conceito clássico de recompensa por simpatia.

Tempo depois, outra passageira entrou no carro e também vibrou com o ar geladinho durante o trajeto. Só que, desta vez, o desfecho foi daqueles que transformam pequenas situações do cotidiano em grandes piadas na internet. Segundo o relato de Robson Silva no Instagram, a corrida custou R$ 8,80. Na hora de agradecer, a cliente mandou R$ 9. Sim, uma gorjeta de 20 centavos pelo conforto térmico.

Nas redes, o público não perdoou a comédia espontânea da vida real. Comentários como “Era só para alegrar o seu coração mano” e “Tá rico graças a Deus” se multiplicaram, de acordo com as interações registradas na postagem, também sugerindo que muitos motoristas já passaram por situações semelhantes. Teve até quem brincou: “Kkkkkk aparece muito desses no trabalho mano”, mostrando que o humor do vídeo encontrou identificação imediata.

A anedota de Robson funciona quase como um retrato do Brasil do “pix simbólico”: onde vale mais a intenção, o riso compartilhado e a certeza de que boas histórias podem nascer de detalhes miúdos. No fim das contas, seja R$ 11 ou 20 centavos, para quem dirige todos os dias pelas ruas da cidade, o que realmente conta é o motivo para seguir rindo e dirigindo.

