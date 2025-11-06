Moradores de Anápolis flagram sinalização de trânsito com erro bizarro: “PAPE”

Cena pôde ser vista na Rua Maria José da Cunha, no Jardim Petrópolis, região central da cidade

Paulo Roberto Belém - 06 de novembro de 2025

Situação foi flagrada em Anápolis. (Foto: Reprodução/Rádio São Franciso FM)

Imagine estar dirigindo em plena hora de almoço, com fome, e de repente passar por uma esquina de um bairro e em vez de se deparar com a sinalização de parada obrigatória “PARE”, observar “PAPE”.

Pois, é justamente essa grafia que moradores de Anápolis estão observando em um ponto da Rua Maria José da Cunha, no Jardim Petrópolis, região central da cidade.

Conforme repercutido em primeira mão pela Rádio São Francisco, a situação começou a chamar a atenção nesta quinta-feira (06).

À Rádio, Valber Barbosa, que reside no bairro, descreveu a novidade pintada no asfalto em tom de brincadeira.

“Vi que tinham pintado as sinalizações no chão, deu um destaque e ficou bem sinalizado. Quando paro na porta da minha casa e reparo a escrita comecei a rir, pensei que veria isso só em meme de Instagram”, citou à 97 FM.

Obviamente, o erro não foi proposital, garantiu a Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT) à Rádio São Francisco.

O órgão informou que o serviço está sendo executado em parceria com o Detran em alguns bairros, incluindo o Jardim Petrópolis. “Nós já encaminhamos a equipe para ser corrigido, de imediato”, destacou o órgão.

