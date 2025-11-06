Nike abre mais de 1.200 vagas em diversas áreas e home office em todo o Brasil

A iniciativa faz parte da estratégia global da empresa de conectar talentos de diferentes países

Pedro Ribeiro - 06 de novembro de 2025

(Foto: Divulgação)

O modelo de trabalho home office continua ganhando força no Brasil, e agora é a vez da Nike reforçar essa tendência com uma excelente notícia: a empresa abriu mais de 1.200 vagas em diferentes áreas, muitas delas totalmente remotas.

Isso significa que profissionais de qualquer região do país podem ter a chance de trabalhar para uma das marcas mais admiradas do mundo sem sair de casa.

A iniciativa faz parte da estratégia global da empresa de conectar talentos de diferentes países, permitindo que equipes multidisciplinares colaborem à distância com produtividade e impacto internacional.

As oportunidades abrangem diversos setores da empresa, com posições que vão desde cargos de entrada até funções de liderança.

Em tecnologia, por exemplo, a Nike está contratando especialistas em engenharia de software, ciência de dados, aprendizado de máquina e infraestrutura em nuvem.

No setor de marketing, há vagas voltadas para estratégias de marca, criação de conteúdo, growth e CRM, ideais para quem tem perfil criativo e analítico.

Já na área de design, os profissionais poderão atuar no desenvolvimento de produtos, experiência do usuário e narrativa visual de campanhas globais — um ambiente perfeito para quem quer unir arte e inovação.

Oportunidades em vendas e operações

As vagas em vendas também chamam atenção.

A Nike busca profissionais focados em expansão de canais digitais e gestão de contas estratégicas, ajudando a fortalecer a presença da marca tanto online quanto em lojas físicas.

Além disso, há posições em recursos humanos, logística e operações, com destaque para funções ligadas a planejamento, melhoria contínua e atração de talentos.

Requisitos e benefícios

Para algumas funções, a empresa exige fluência em inglês e experiência prática na área de interesse.

Em determinadas posições, também pode ser necessário residir no país onde a vaga está aberta por motivos legais e tributários.

Em relação aos benefícios, a Nike oferece remuneração compatível com o mercado, plano de saúde, programas de bem-estar, além de vantagens exclusivas para quem pratica esportes e adota um estilo de vida ativo — algo que está no DNA da marca.

Como se candidatar às vagas

Os interessados podem se inscrever diretamente no portal oficial de carreiras da Nike, onde é possível filtrar as oportunidades por área, nível de experiência e tipo de vaga, incluindo as opções de trabalho home office.

Para acessar o site e conferir as oportunidades disponíveis, basta clicar aqui: careers.nike.com/jobs.

Com essa iniciativa, a Nike reforça seu compromisso com a inovação e com o bem-estar dos colaboradores, mostrando que o futuro do trabalho está cada vez mais conectado, colaborativo e, acima de tudo, sem fronteiras.

