Comer bem sem gastar muito é questão de conhecer os cortes certos

Magno Oliver - 07 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/SimplyArt4794/Pexels)

A picanha pode ser a estrela dos churrascos e dos bifes suculentos, mas está longe de ser a única opção saborosa como muitas pessoas acham.

Nos últimos anos, com o aumento dos preços da carne bovina, muita gente passou a procurar cortes mais acessíveis e se surpreendeu com o resultado. Existem opções que, se preparadas corretamente, ficam tão macias e saborosas quanto a picanha, sem pesar no bolso.

6 carnes que são gostosas para bife e que não são tão caras quanto a picanha

1. Coxão Mole

Corte nobre e gostoso que vem do conjunto traseiro do boi, é macio e cozinha rápido. Ideal para bifes de frigideira, grelhados ou acebolados. Basta selar bem para manter a suculência.

2. Patinho

Um dos cortes mais versáteis, queridos no mundo fitness e também econômicos. Fica ótimo frito ou grelhado, especialmente quando cortado em fatias finas. Marinadas simples ajudam a deixá-lo mais macio. É sempre uma boa opção para quem quer economizar.

3. Alcatra

Queridinha dos açougues, tem sabor marcante e textura muito equilibrada. Pode ser frita, grelhada ou feita na chapa. É um dos cortes mais próximos da picanha em qualidade, mas custa menos para não pesar tanto no bolso.

4. Coxão Duro

Apesar do nome parecer um pouco assustador, o sabor e textura podem surpreender. Quando bem batido ou marinado, vira um bife delicioso e encorpado. Perfeito para quem gosta de sabor intenso e carne firme. O segredo está no preparo certo desse corte.

5. Fraldinha

Sempre em promoção nas casas de carnes e rica em fibras longas e com sabor acentuado. Se fatiada corretamente contra as fibras e preparada na grelha, fica macia e suculenta. Ideal para bifes rápidos. Prima do coxão duro, o segredo de uma boa fraldinha está no modo de preparo para ela não ficar dura.

6. Maminha

Macia, suculenta, fibras entremeadas e com gordura equilibrada. Quando feita em bifes grossos, fica irresistível. Também aceita bem temperos simples como alho e sal grosso. Fica excelente em uma marinada de horas com tempero. É sobre saber preparar a carne também.

