Bairro mais rico e exclusivo do Brasil não fica em São Paulo nem em Brasília e oficialmente não está no mapa

Local se tornou sinônimo de luxo, natureza e qualidade de vida — mesmo sem existir oficialmente como bairro

Isabella Valverde - 07 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Quando se pensa em luxo e exclusividade no Brasil, cidades como São Paulo e Brasília costumam vir à mente.

Mas o bairro mais rico e desejado do país fica bem longe desses centros: é o Ecoville, em Curitiba, uma região que se transformou em símbolo de sofisticação — e que curiosamente não existe oficialmente no mapa.

Um conceito que virou bairro

Ecoville não é um bairro reconhecido pela Prefeitura de Curitiba, mas um conceito urbano que engloba partes do Mossunguê e do Campo Comprido, na capital paranaense.

Criado nos anos 1990 como um projeto de urbanização moderna, sustentável e de alto padrão, o nome “Ecoville” se popularizou e passou a ser usado por construtoras, moradores e empreendimentos de luxo.

Com o tempo, a marca se consolidou e hoje é sinônimo de status, conforto e qualidade de vida, atraindo empresários, profissionais liberais e famílias de alta renda que buscam viver cercados de verde sem abrir mão da infraestrutura urbana.

Luxo e sustentabilidade lado a lado

O Ecoville impressiona pela combinação entre natureza preservada e arquitetura contemporânea.

A região abriga condomínios verticais de altíssimo padrão, centros comerciais sofisticados, escolas bilíngues, academias exclusivas e uma gastronomia variada, tudo planejado para oferecer praticidade e bem-estar.

Segundo estudos imobiliários, o Ecoville possui uma das maiores rendas per capita do Brasil, com imóveis que chegam a ultrapassar os R$ 10 milhões.

Além disso, é um dos endereços com metro quadrado mais caro do Sul do país.

Com ruas largas, ar puro e uma paisagem que mistura modernidade e natureza, o Ecoville se tornou um refúgio de tranquilidade dentro da capital paranaense.

Mesmo sem existir oficialmente como bairro, já é reconhecido por arquitetos e urbanistas como um modelo de desenvolvimento sustentável e de alto padrão.

Assim, o Ecoville mostra que o endereço mais exclusivo do Brasil não precisa estar no mapa para ocupar o topo da lista dos lugares mais desejados para se viver.

