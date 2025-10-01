A maior mansão do Brasil, avaliada em R$ 1 bilhão, impressiona por seu luxo exagerado

A propriedade desperta curiosidade não apenas pelo tamanho, mas também pelos detalhes arquitetônicos e pela quantidade de recursos extravagantes que possui

Pedro Ribeiro - 01 de outubro de 2025

(Foto: Captura de Tela/Youtube/ Canal Drone 4K)

A maior mansão do Brasil é um verdadeiro símbolo de grandiosidade, luxo e exclusividade.

Avaliada em cerca de R$ 1 bilhão, a propriedade desperta curiosidade não apenas pelo tamanho, mas também pelos detalhes arquitetônicos e pela quantidade de recursos extravagantes que possui.

Afinal, quem não gostaria de conhecer de perto uma residência que mais parece um palácio moderno e que impressiona até os mais acostumados com a ostentação?

A maior mansão do Brasil, avaliada em R$ 1 bilhão, impressiona por seu luxo exagerado

A mansão pertence ao empresário Amilcare Dallevo Jr., sócio da RedeTV!, e à apresentadora Daniela Albuquerque.

Localizada em Alphaville, na Grande São Paulo, a casa ocupa nada menos que 17.800 metros quadrados de área construída, equivalente a dois campos de futebol.

O projeto foi assinado pelo renomado arquiteto Ruy Ohtake e concluído em 2014, combinando arquitetura moderna com decoração luxuosa.

Apesar da imensidão, apenas o casal e suas duas filhas moram no local.

Estrutura impressionante digna de cinema

A maior mansão do Brasil não impressiona apenas pelo tamanho, mas também pelos detalhes.

A suíte máster sozinha tem 1.200 metros quadrados, com piscina privativa e até heliponto.

O imóvel conta ainda com 18 quartos, 14 banheiros, cinema para 50 pessoas, spa, salão de festas, piscina interna e externa, além de um imenso aquário de 8 metros de comprimento.

Outro ponto curioso é o estacionamento subterrâneo com capacidade para 50 veículos, além de um hangar para quatro helicópteros.

Para completar, os jardins foram inspirados nos Jardins de Luxemburgo, em Paris, o que reforça o ar de sofisticação do imóvel.

Uma residência de luxo habitada por poucos

Mesmo com toda a sua grandiosidade, a casa é ocupada apenas pelo casal e suas duas filhas.

Esse contraste entre o tamanho monumental e o número reduzido de moradores chama a atenção de vizinhos e visitantes, fazendo com que até outras mansões da região pareçam pequenas diante dela.

Curiosidade do público e impacto social

Nas redes sociais, Daniela Albuquerque compartilha imagens de alguns ambientes da casa, como o gigantesco closet e áreas de lazer, aumentando ainda mais a curiosidade sobre a rotina dentro da residência.

A maior mansão do Brasil é considerada por muitos um símbolo máximo de luxo e ostentação, mas também levanta reflexões sobre exclusividade e desigualdade social em um país marcado por contrastes.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!