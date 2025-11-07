Conheça a cidade goiana onde quase não existe violência e sobra qualidade de vida

Município se destaca entre os mais seguros do Centro-Oeste e encanta com suas cachoeiras, natureza preservada e clima de tranquilidade

Isabella Valverde - 07 de novembro de 2025

Vista aérea de Formosa. (Foto: Divulgação)

Formosa, localizada a cerca de 80 quilômetros de Brasília, está entre as cidades mais seguras do Centro-Oeste brasileiro, segundo ranking recente que avalia o número de assassinatos por 100 mil habitantes.

No levantamento, o município aparece em 4º lugar entre os mais seguros de Goiás, com taxa de 12,9, ficando à frente de cidades como Catalão e Senador Canedo.

Mais do que segurança, Formosa oferece qualidade de vida, natureza exuberante e um ambiente tranquilo — características que têm atraído novos moradores e turistas de todo o país.

Uma cidade que respira natureza

Conhecida como “terra das cachoeiras”, Formosa abriga alguns dos cenários naturais mais impressionantes de Goiás.

O Salto do Itiquira, com 168 metros de queda livre, é um dos maiores e mais visitados do Brasil. De fácil acesso, o parque que abriga a cachoeira é referência em ecoturismo e preservação ambiental.

Outro destaque é a Chapada Indaiá Ecoparque, um conjunto de trilhas e cachoeiras que se estendem por mais de 8 quilômetros em meio à vegetação do cerrado.

A Cachoeira do JK também encanta os visitantes com suas águas cristalinas e paisagem intocada, ideal para quem busca contato direto com a natureza.

Essas e outras belezas naturais fazem de Formosa um destino perfeito para quem gosta de aventuras ao ar livre, caminhadas, banhos de rio e momentos de descanso cercados por verde.

Qualidade de vida e tranquilidade

Além das belezas naturais, Formosa se destaca pela infraestrutura urbana, boa rede de serviços e custo de vida acessível. A cidade vem recebendo investimentos em saúde, educação e mobilidade, o que reforça seu perfil de município em crescimento, mas ainda com ritmo de interior.

A proximidade com Brasília é outro atrativo: quem trabalha na capital federal pode optar por morar em Formosa e desfrutar de uma rotina mais tranquila, longe do trânsito intenso e da violência urbana.

Uma das mais seguras de Goiás

De acordo com o ranking “Cidades Mais Seguras do Brasil 2025”, baseado em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Ministério da Saúde, Formosa apresentou um dos menores índices de homicídios por 100 mil habitantes entre os municípios goianos com mais de 100 mil pessoas.

O estudo reforça a percepção de que a cidade oferece não apenas belas paisagens, mas também segurança para viver e investir.

Com suas cachoeiras, hospitalidade e baixa criminalidade, Formosa reúne os ingredientes ideais para quem busca um novo começo em um lugar bonito, seguro e cheio de oportunidades.

Entre o cerrado e as montanhas, a cidade goiana mostra que é possível viver com qualidade de vida — e quase sem violência.

