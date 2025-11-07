Idoso morre após passar mal enquanto dançava forró no CCI, em Anápolis

Vítima participava normalmente das atividades com a companheira quando começou a se sentir mal e caiu

Da Redação - 07 de novembro de 2025

Centro de Convivência de Idosos de Anápolis. (Foto: Paulo Roberto Belém/ Portal 6)

O clima de descontração e alegria no Centro de Convivência do Idoso (CCI), em Anápolis, se transformou em tristeza na tarde desta sexta-feira (7).

Um idoso, de 71 anos, morreu após passar mal enquanto dançava forró com a companheira no salão do espaço, que fica na Avenida Presidente Vargas.

Testemunhas contaram que o casal participava normalmente das atividades quando o idoso começou a se sentir mal e caiu.

Ele ainda foi amparado por pessoas próximas, que acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas já foi encontrado sem sinais vitais.

O local foi isolado pela Polícia Militar (PM) até a chegada das equipes responsáveis pelos procedimentos legais.

O corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Anápolis, onde passará por exames que devem confirmar a causa da morte.

