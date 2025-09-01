Jovem é esfaqueado e mulher agredida até desmaiar em forró de Goiânia; suspeito foi preso

Da Redação - 01 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução)

A Polícia Militar (PM) prendeu na madrugada desta segunda-feira (1º) um homem suspeito de tentativa de homicídio durante uma festa em um bar de forró no Jardim Novo Planalto, em Goiânia.

A vítima, de 25 anos, foi atingida por uma facada nas costas e precisou ser internada com urgência.

Segundo relato, a confusão começou quando o agressor atacou a mulher que acompanhava a vítima, desferindo várias capacetadas contra a cabeça dela, o que a fez desmaiar.

Em seguida, ele desferiu golpes de faca contra o jovem, que conseguiu escapar após intervenção de pessoas presentes no local.

A vítima foi socorrida e levada para a UPA do Jardim Curitiba, de onde seria transferida ao Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) para cirurgia, devido à gravidade do ferimento.

O autor, que já tem antecedentes por tráfico de drogas e é conhecido na região pelo comportamento violento, fugiu do bar logo após o crime.

Pouco tempo depois, denúncias anônimas apontaram que ele estaria em um outro estabelecimento, no Jardim Nova Esperança.

Ao chegar ao local, a polícia encontrou o suspeito consumindo bebidas alcoólicas. Ele tentou fugir em uma motocicleta, mas foi rapidamente contido e preso.

O homem foi conduzido à Central de Flagrantes de Goiânia, onde permanece à disposição da Justiça.

