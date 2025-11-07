Vídeo viraliza após influencer puxar parabéns para namorada em supermercado de Goiânia

Cenas inusitadas mostram o que aconteceu e como reagiu a jovem que foi surpreendida com a situação

Paulo Roberto Belém - 07 de novembro de 2025

Influencer chamou a atenção de todos que estavam no estabelecimento. (Foto: Captura/Instagram)

Uma cena inusitada do interior de um supermercado, em Goiânia, viralizou no Instagram, porque enquanto o estabelecimento estava bastante cheio, um influenciador aproveitou para homenagear a que seria a namorada dele com um canto de parabéns.

Em uma área próxima aos caixas, Renner Cbzona sobe em cima de um carrinho de compras e dispara: “gente, eu peço a atenção de todos vocês aqui, oh”, com a voz bem alta.

Quando chamou a atenção dos presentes, ele continuou. “Hoje é aniversário da minha namorada e ninguém cantou um ‘parabéns’ pra ela”. Paralelamente, a jovem já demostrava ter ficado envergonhada.

“No três, vamo todo mundo, por favor, cantar um ‘parabéns’ pra ela”, incitou o influencer, que foi correspondido com a participação dos presentes cantando a tradicional canção de felicitações.

A suposta aniversariante, com a mão na boca, demonstrou não estar gostando da homenagem do suposto namorado. Quando os ‘parabéns’ acabam, ela sai em disparada do interior do supermercado. “Uai. Ficou braba”, disse ele, antes que ela saísse do estabelecimento.

“Cadê sua namorada?”, interveio uma mulher que estava dentro da loja. “Uai, foi embora”, respondeu ele, com a mulher emendando: “eu ia dar um abraço nela”.

Em seguida, Renner corre até o exterior do supermercado, mas não encontra a namorada para quem prestou a homenagem, que, no final, parece ter sido mais um “passar de vergonha” na jovem.

Assista:

HOMENAGEM OU VERGONHA? 🎂 Vídeo viraliza após influencer puxar parabéns para namorada em supermercado de Goiânia Leia: https://t.co/VbxMezE08x pic.twitter.com/ilbnfwLr5A — Portal 6 (@portal6noticias) November 7, 2025

