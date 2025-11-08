Classe política e elite do empresariado goiano se juntam em projeto de aeroporto privado em Aparecida de Goiânia

Autoridades e grandes empresários visitam as obras do Antares Polo Aeronáutico, que promete impulsionar a economia e transformar Goiás em referência na aviação executiva

Danilo Boaventura - 08 de novembro de 2025

Maquete do empreendimento que deve transformar Aparecida em polo da indústria aeronáutica. (Imagem: Divulgação)

Autoridades políticas e empresários de peso de Goiás vão se reunir para acompanhar o avanço das obras do Antares Polo Aeronáutico, em Aparecida de Goiânia, um dos maiores empreendimentos privados do setor no Centro-Oeste.

O projeto passou de aeródromo para aeroporto com capacidade para receber aeronaves de grande porte e já é considerado um marco na infraestrutura regional.

Entre os participantes estão o vice-governador Daniel Vilela (MDB), o secretário de Indústria e Comércio Joel Braga, os prefeitos Leandro Vilela (Aparecida de Goiânia), Marden Júnior (Trindade) e José Délio Alves Júnior (Hidrolândia), além de parlamentares e executivos de grandes grupos empresariais.

O destaque fica para Júnior Friboi, do Grupo JBS, e José Garrote, da São Salvador Alimentos, que integram o grupo de convidados do evento.

O superintendente do polo, João Marcos Coelho Soares, explica que o investimento é estratégico para o desenvolvimento regional. “Um polo aeronáutico é fundamental para promover mobilidade, atrair empresas e gerar empregos qualificados. É um indutor de crescimento econômico para todo o Estado”, destacou.

Dados da Associação Brasileira de Aviação Geral (Abag) mostram que o setor cresce de forma consistente no país: o número de aeronaves aumentou 12% nos últimos três anos, enquanto a movimentação de pessoas e cargas subiu 38,5%. O Centro-Oeste concentra quase metade dos aeródromos privados do Brasil, impulsionado pelo agronegócio e pela posição geográfica estratégica.

Durante a visita, os convidados conhecerão o upgrade técnico realizado com apoio da empresa Infraway, especializada em infraestrutura aeroportuária. A pista de pouso e decolagem terá 2 mil metros de extensão por 30 de largura, com PCN 49, permitindo operações de aeronaves como Boeing 737-800 e Airbus A320.

Para Júnior Friboi, o Antares simboliza o avanço que Goiás precisa. “O Antares está sendo construído para o Estado de Goiás. É um empreendimento grandioso e necessário. Goiás está precisando muito desse tipo de investimento”, afirmou.