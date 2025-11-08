Conheça a cidade goiana apelidada de “Pirraça” que é a mais nova integrante do Mapa do Turismo

Município se destaca pela agenda permanente de eventos e festividades, que fortalecem a identidade goiana

Natália Sezil - 08 de novembro de 2025

Vista aérea de Turvelândia. (Foto: Prefeitura Municipal de Turvelândia)

Lar de 5.171 habitantes e apelidada de “Pirraça”, a cidade de Turvelândia passou a integrar o Mapa do Turismo de Goiás na mais nova atualização (que também incluiu Mossâmedes). Agora, a lista conta com 99 municípios.

Localizada no Sul goiano, na Região Agroecológica, a cidade se destaca pela agenda permanente de eventos e festividades – elementos que fortalecem a identidade goiana e atraem a visitação.

Segundo a Administração Municipal, a Orla do Lago é o principal ponto turístico. Local essencial da cidade, o espaço oferece momentos de tranquilidade aos moradores e vira hábito para quem busca respiros de sossego no cotidiano.

Na cultura popular, destacam-se a Quadrilha, a Folia de Reis, a Festa de Nossa Senhora do Desterro e a Expotur, que reúnem cada vez mais visitantes.

Quanto ao nome, existem várias versões da história: Turvelândia surgiu, na verdade, como Tuverlândia – mas o apelido mesmo era Pirraça.

Conta a lenda que as lideranças das famílias da região se reuniram para escolher o nome da nova cidade. Cada um dava uma opinião, mas um deles permanecia calado.

Teria sido em homenagem a ele que falaram: “vamos por nome de Pirraça. O compadre está numa pirraça danada e não quer falar”.

No final, a verdade é que o nome de Turvelândia se refere, mesmo, ao povoado que se ergueu ao redor do Rio Turvo.

Com a nova inclusão no Mapa do Turismo, o município passa a contar com o acesso a mais políticas públicas de incentivo, fortalecendo o cenário de festividades que já cresce na região.

