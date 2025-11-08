Parado em Goiás, homem que transportava R$ 850 mil dentro de ônibus conta para onde ia o dinheiro

Policiais encontraram o montante, em notas novas de R$ 100 e R$ 200, guardado em uma única mochila

Davi Galvão Davi Galvão -
R$ 850 mil foram apreendidos pelas autoridades. (Foto: reprodução)
R$ 850 mil foram apreendidos pelas autoridades. (Foto: reprodução)

Um homem teve R$ 850 mil, que estavam escondidos em uma mochila, apreendidos durante uma abordagem de rotina da Polícia Militar (PM). O caso ocorreu nesta sexta-feira (07), em Hidrolândia.

O passageiro viajava em um ônibus que seguia de São Paulo (SP) para Brasília quando foi parado para fiscalização. Ele foi identificado como o fotógrafo e radialista Aurélio Ramos Bonente, de 65 anos.

Segundo a corporação, ele demonstrou nervosismo ao ver os cães farejadores se aproximarem das bagagens. Durante a revista, os policiais encontraram o dinheiro, em notas novas de R$ 100 e R$ 200, guardado em uma única mochila.

Leia também

O passageiro foi levado à sede da Polícia Federal (PF), que apreendeu o dinheiro e o celular dele.

Passageiro foi identificado como o fotógrafo e radialista Aurélio Ramos Bonente, de 65 anos.

Passageiro foi identificado como o fotógrafo e radialista Aurélio Ramos Bonente, de 65 anos. (Foto: Reprodução)

Aos policiais, o passageiro relatou que trabalha prestando serviços para uma construtora em São Paulo e que havia sido contratado para transportar o valor até Brasília, sem saber quem seria o destinatário. Ele disse que receberia R$ 2 mil pelo serviço

Porém, ele sustentou que só ia saber a quem iria entregar quando chegasse em Brasília, por meio de um telefonema ou mensagem anônima.

O homem foi liberado logo depois da oitiva. De acordo com a PM, ele foi autuado por suspeita de lavagem de dinheiro.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade

+ Notícias