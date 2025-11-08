Parado em Goiás, homem que transportava R$ 850 mil dentro de ônibus conta para onde ia o dinheiro
Policiais encontraram o montante, em notas novas de R$ 100 e R$ 200, guardado em uma única mochila
Um homem teve R$ 850 mil, que estavam escondidos em uma mochila, apreendidos durante uma abordagem de rotina da Polícia Militar (PM). O caso ocorreu nesta sexta-feira (07), em Hidrolândia.
O passageiro viajava em um ônibus que seguia de São Paulo (SP) para Brasília quando foi parado para fiscalização. Ele foi identificado como o fotógrafo e radialista Aurélio Ramos Bonente, de 65 anos.
Segundo a corporação, ele demonstrou nervosismo ao ver os cães farejadores se aproximarem das bagagens. Durante a revista, os policiais encontraram o dinheiro, em notas novas de R$ 100 e R$ 200, guardado em uma única mochila.
O passageiro foi levado à sede da Polícia Federal (PF), que apreendeu o dinheiro e o celular dele.
Aos policiais, o passageiro relatou que trabalha prestando serviços para uma construtora em São Paulo e que havia sido contratado para transportar o valor até Brasília, sem saber quem seria o destinatário. Ele disse que receberia R$ 2 mil pelo serviço
Porém, ele sustentou que só ia saber a quem iria entregar quando chegasse em Brasília, por meio de um telefonema ou mensagem anônima.
O homem foi liberado logo depois da oitiva. De acordo com a PM, ele foi autuado por suspeita de lavagem de dinheiro.
