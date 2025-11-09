Apostadores goianos levam bolada em Mega-Sena avaliada em R$ 55 milhões

Próximo concurso acontecerá na terça-feira (11) e contará com uma premiação de R$ 67 milhões

Paulo Roberto Belém - 09 de novembro de 2025

Cartela da Mega-Sena. (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

“Bateram na trave”. Assim pode ser definido o cenário para os apostadores de Goiás que participaram do concurso 2938 da Mega-Sena, realizado neste sábado (08). Em cinco cidades goianas, apostas levaram a quina da loteria.

Isso porque das seis dezenas sorteadas, em Hidrolândia, Iporá, Monte Alegre de Goiás, São Luís de Montes Belos e Uruaçu, teve quem acertasse cinco dezenas, distribuídas em jogos simples ou feitos em forma de bolão.

A premiação média para cada uma foi de R$ 44.047,10. Em Hidrolândia, o ganhador da quina fez a fezinha dele de forma eletrônica de forma simples.

Na cidade de Iporá, o sortudo preferiu ir até à Lotérica Rio Claro para também fazer uma aposta simples.

No município de Monte Alegre de Goiás, foi um bolão registrado pela Lotérica Trevo 1.000, com oito cotas, que acertou as cinco dezenas. Em São Luis de Montes Belos, outro que marcou uma aposta simples na Lotérica Mega Sorte.

Já em Uruaçu, um bolão ousado marcado na Lotérica Paraíso da Sorte com 20 cotas fez a quina. Por conta da modalidade, a premiação de lá foi acima da média, de exatos R$ 176.188,40.

Assim, somando todas, a premiação para Goiás foi de R$ 352.376,74.

Como adiantado, nenhuma aposta no país cravou as seis dezenas sorteadas, que neste concurso foram: 10 – 14 – 15 – 35 – 44 – 56.

Com isso, a premiação foi acumulada e o próximo sorteio tem premiação estimada em R$ 67 milhões. O concurso 2939 será definido na próxima terça-feira (11).

Mega-sena

A Mega-Sena premia quem acerta 6, 5 ou 4 dos 60 números sorteados. O jogador escolhe de 6 a 15 números, pode usar a Surpresinha (números aleatórios) e/ou a Teimosinha (mesma aposta por vários concursos).

As apostas vão até as 19h, em lotéricas ou pelo site da Caixa, e só podem ser feitas por maiores de 18 anos. Os sorteios ocorrem às terças, quintas e sábados, e a aposta mínima custa R$ 6.

