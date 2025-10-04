Irmão que matou policial militar a tiros em Uruaçu recebe condenação da Justiça
Tiago White Rodrigues de Araújo morreu aos 33 anos, durante comemoração antecipada de aniversário
Após julgamento realizado no Fórum de Uruaçu, cidade na região Norte de Goiás, foi definida a sentença para Alexandre White Rodrigues Araújo, por matar o irmão e policial militar Tiago White Rodrigues Araújo.
O caso aconteceu no dia 11 de julho de 2024. A vítima estava comemorando o aniversário em casa quando, por motivos desconhecidos, teria iniciado um acalorado bate-boca com o suspeito, que se transformou em agressão física.
Em um dado momento, Alexandre foi até o quarto do policial, onde estava guardada a arma institucional do militar, e seguiu em direção ao irmão.
Ao perceber a intenção do irmão, Tiago ainda tentou correr, pulou na piscina, mas foi alvejado pelo suspeito com dois disparos, que atingiram a mão e o abdômen dele.
Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.
Durante o julgamento, concluído na última quinta-feira (02), o tribunal reconheceu que Alexandre agiu após ser agredido pelo irmão. Contudo, entendeu que a motivação não exclui a responsabilidade dele pelo crime.
Dessa forma, o réu, que está preso preventivamente desde o ocorrido, foi condenado a 12 anos e 6 meses de prisão em regime fechado.
