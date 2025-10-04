Irmão que matou policial militar a tiros em Uruaçu recebe condenação da Justiça

Tiago White Rodrigues de Araújo morreu aos 33 anos, durante comemoração antecipada de aniversário

Augusto Araújo - 04 de outubro de 2025

Policial militar Tiago White Rodrigues de Araújo. (Foto: Reprodução)

Após julgamento realizado no Fórum de Uruaçu, cidade na região Norte de Goiás, foi definida a sentença para Alexandre White Rodrigues Araújo, por matar o irmão e policial militar Tiago White Rodrigues Araújo.

O caso aconteceu no dia 11 de julho de 2024. A vítima estava comemorando o aniversário em casa quando, por motivos desconhecidos, teria iniciado um acalorado bate-boca com o suspeito, que se transformou em agressão física.

Em um dado momento, Alexandre foi até o quarto do policial, onde estava guardada a arma institucional do militar, e seguiu em direção ao irmão.

Ao perceber a intenção do irmão, Tiago ainda tentou correr, pulou na piscina, mas foi alvejado pelo suspeito com dois disparos, que atingiram a mão e o abdômen dele.

Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Durante o julgamento, concluído na última quinta-feira (02), o tribunal reconheceu que Alexandre agiu após ser agredido pelo irmão. Contudo, entendeu que a motivação não exclui a responsabilidade dele pelo crime.

Dessa forma, o réu, que está preso preventivamente desde o ocorrido, foi condenado a 12 anos e 6 meses de prisão em regime fechado.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!