Irmão de empresário anapolino pegou carro de luxo escondido e veículo foi apreendido pela PM

A apreensão ocorreu no último sábado (08), após o condutor realizar manobras perigosas

Pedro Ribeiro - 09 de novembro de 2025

O empresário dono da concessionária Autus Veículos, localizada na Avenida Brasil Norte, em Anápolis, deve comparecer na próxima segunda-feira (10) ao centro-pátio da cidade para retirar um carro de luxo apreendido pela Polícia Militar (PM) no último sábado (08).

O veículo havia sido levado sem autorização por seu irmão, que acabou sendo abordado por policiais após dirigir de forma imprudente.

Segundo apurado, o automóvel, um Audi TT, era conduzido pelo irmão do empresário, que realizava manobras perigosas em plena luz do dia na Avenida Minas Gerais, em Anápolis.

O som alto do motor, intensificado por um escape esportivo modificado, chamou a atenção de uma equipe da PM que fazia patrulhamento pela região.

Os militares acompanharam o veículo e efetuaram a abordagem, resultando na apreensão do carro e no recolhimento ao pátio municipal.

O episódio ganhou repercussão, especialmente por envolver um automóvel de alto valor pertencente a um empresário bastante conhecido no setor automotivo anapolino.

Apesar do constrangimento, o caso foi encerrado sem maiores danos colaterais, e o empresário deve reaver o veículo nos próximos dias.

