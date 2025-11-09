Potencialize o chuveiro que está saindo pouca água com este truque simples

Além de eficaz, essa combinação é natural, econômica e não agride o meio ambiente

Pedro Ribeiro - 09 de novembro de 2025

(Foto: Captura de Tela/YouTube/Canal Rudson Dantas)

Se o chuveiro da sua casa anda fraco, soltando pouca água e sem pressão, saiba que isso é mais comum do que parece.

Com o tempo, o chuveiro acumula crostas brancas, limo e até manchas escuras que bloqueiam a saída da água.

A boa notícia é que existe um truque simples, barato e natural que pode resolver o problema em poucos minutos — e o melhor: sem precisar trocar o equipamento.

Potencialize o chuveiro que está saindo pouca água com este truque simples

O acúmulo de resíduos no chuveiro geralmente acontece por causa da chamada água dura — rica em minerais como cálcio e magnésio.

Esses elementos se depositam nos furinhos do chuveiro, formando crostas que impedem a passagem da água.

Além disso, o ambiente úmido do banheiro favorece a proliferação de fungos e bactérias, que criam uma camada escura de limo.

Com o tempo, tudo isso não só reduz a vazão da água, mas também pode aumentar o consumo de energia e até causar problemas respiratórios.

O que usar para limpar o chuveiro entupido

Você não precisa de produtos caros para recuperar o desempenho do seu chuveiro.

Uma simples mistura de vinagre branco, bicarbonato de sódio e detergente é suficiente para dissolver crostas, eliminar o limo e devolver a pressão da água.

Além de eficaz, essa combinação é natural, econômica e não agride o meio ambiente.

Como limpar o chuveiro passo a passo

Materiais necessários:

1/2 xícara de vinagre branco;

2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio;

3 colheres de sopa de detergente;

Água quente;

Escova de dentes velha ou esponja;

Saco plástico e elástico (opcional).

Passo 1: prepare a mistura

Misture o vinagre, o bicarbonato e o detergente em um recipiente.

A reação efervescente vai ajudar a soltar as crostas minerais.

Passo 2: aplique no chuveiro

Com uma esponja ou escova, espalhe a mistura nos bicos do chuveiro.

Se quiser facilitar, coloque a solução em um saco plástico e envolva o chuveiro, deixando agir por cerca de 30 minutos.

Passo 3: esfregue e enxágue

Depois do tempo de ação, esfregue bem as áreas mais sujas e enxágue com água quente.

Isso ajuda a remover qualquer resíduo restante.

Dica extra

Para evitar que o problema volte, faça essa limpeza uma vez por mês e mantenha o banheiro sempre bem ventilado.

Assim, você evita mofo, limo e o acúmulo de minerais.

E o melhor de tudo? Essa mesma mistura pode ser usada para limpar outras partes do banheiro, como torneiras, azulejos e ralos — tudo de forma simples e eficiente.

Com esse truque, seu chuveiro vai voltar a funcionar como novo, com jato forte e uniforme, tornando o banho muito mais relaxante e agradável.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!