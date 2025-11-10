Cidade brasileira impressiona pelo visual limpo ao ter fiação subterrânea em toda parte

Iniciativa faz parte de um projeto de revitalização e infraestrutura que começou há mais de uma década e vem sendo ampliado gradualmente

Isabella Valverde - 10 de novembro de 2025

(Foto: Captura de Tela/Instagram)

Uberlândia, no Triângulo Mineiro, vem chamando a atenção de visitantes e moradores por um motivo que salta aos olhos — ou, melhor dizendo, pela ausência deles: os fios elétricos.

A cidade é uma das poucas do Brasil a contar com fiação totalmente subterrânea em várias regiões, o que garante um visual urbano limpo, moderno e organizado.

Cidade brasileira impressiona pelo visual limpo ao ter fiação subterrânea em toda parte

A iniciativa faz parte de um projeto de revitalização e infraestrutura que começou há mais de uma década e vem sendo ampliado gradualmente, especialmente nas áreas centrais e em bairros planejados. O objetivo é eliminar postes e cabos aéreos, que além de comprometerem a estética da cidade, sofrem frequentemente com danos provocados por tempestades e ventos fortes.

Segundo a Prefeitura de Uberlândia, o investimento em fiação subterrânea traz benefícios não apenas visuais, mas também estruturais e de segurança.

Sem os fios expostos, o risco de curtos-circuitos, incêndios e interrupções no fornecimento de energia diminui consideravelmente. Além disso, o sistema facilita futuras expansões de rede e reduz custos de manutenção no longo prazo.

A substituição dos postes tradicionais por sistemas subterrâneos também tem impacto direto na valorização imobiliária e no turismo local.

Ruas mais limpas, calçadas desobstruídas e fachadas visíveis ajudam a compor uma paisagem urbana mais harmônica, atraindo novos investimentos e impulsionando o comércio.

Uberlândia é vista como referência em planejamento urbano e pode servir de modelo para outras cidades brasileiras que desejam adotar soluções sustentáveis e esteticamente agradáveis.

No entanto, especialistas apontam que o custo elevado da implantação ainda é o principal obstáculo para que o projeto se torne realidade em larga escala no país.

Mesmo assim, moradores aprovam o resultado. “A cidade ficou mais bonita e organizada. Parece até de outro país”, comentou um dos residentes da região central, em entrevista à imprensa local.

Com a fiação subterrânea em toda parte, Uberlândia se consolida como uma das cidades mais modernas e visualmente limpas do Brasil, provando que o urbanismo inteligente pode transformar a rotina e o cenário de quem vive nela.

Veja como é o centro de Uberlândia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fábio Castro (@fabiocastrojor)

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!