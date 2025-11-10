Nem todo mundo sabe, mas criar galinhas, porcos e outros animais em área urbana é proibido em várias cidades brasileiras

Prática comum nas zonas rurais vem sendo restringida em áreas urbanas por questões sanitárias e de bem-estar da população

Gabriel Yuri Souto - 10 de novembro de 2025

Criar animais rurais em cidades pode ser aplicado multa (Imagem: Captura de tela/ Youtube)

Durante décadas, era comum encontrar galinhas, patos e até porcos em quintais das cidades pequenas do interior. As famílias criavam esses animais para consumo próprio e, muitas vezes, também como parte da renda.

Com o tempo, porém, o cenário urbano mudou. O crescimento populacional aproximou as casas, e os sons e cheiros típicos da roça passaram a incomodar vizinhos.

Ao mesmo tempo, as leis ficaram mais rígidas, e a criação de animais em áreas urbanas passou a ser controlada por normas sanitárias e ambientais.

Leis e restrições variam por cidade e estado

A proibição da criação de galinhas, porcos e outros animais em zonas urbanas não é nacional, mas ocorre em grande parte do país.

Em São Paulo (SP), por exemplo, o Código Sanitário proíbe manter animais de grande porte em residências localizadas dentro do perímetro urbano.

Já em Belo Horizonte (MG) e Curitiba (PR), decretos municipais determinam multas para quem cria animais de fazenda sem autorização dos órgãos de saúde.

Em Goiânia (GO) e outras cidades goianas, a legislação segue a mesma linha, restringindo a criação por causa do risco de transmissão de doenças e do mau cheiro causado pelos dejetos.

Motivos de saúde e bem-estar

Os principais motivos para a proibição são o controle de pragas, a higiene pública e o bem-estar dos moradores.

Restos de ração e fezes atraem insetos, moscas e roedores, que podem transmitir doenças como salmonelose e leptospirose.

Além disso, o barulho constante de galinhas e porcos pode ser considerado perturbação do sossego, resultando em denúncias e multas.

Exceções e penalidades

Algumas cidades permitem a criação em áreas específicas, desde que haja estrutura adequada e distância mínima das residências vizinhas.

Quem descumpre as regras pode receber multa que varia de R$ 200 a R$ 5.000, dependendo do município e da gravidade da infração.

Tradição que resiste no interior

Apesar das restrições, a prática ainda é comum em comunidades rurais e pequenas cidades, onde o espaço e o modo de vida permitem manter os hábitos antigos.

Para muitos, a criação de galinhas e porcos continua sendo símbolo de tradição, sustento e conexão com as origens.