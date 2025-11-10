Novo Tiggo 5X a ser produzido em Anápolis é registrado no Brasil e pode chegar em breve

Veículo já tem data provável de estreia e deve ser uma das atrações da marca no Salão do Automóvel de São Paulo

Paulo Roberto Belém - 10 de novembro de 2025

Novo Tiggo 5X deve começar a ser fabricado em breve na fábrica da Caoa Chery, em Anápolis. (Foto: Divulgação)

Modelo de entrada do SUV produzido na fábrica Caoa Chery, em Anápolis, o Tiggo 5X foi reformulado e a nova versão já foi registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

De acordo com o site Quatro Rodas, o veículo já tem data provável de estreia e deve ser uma das atrações da marca no Salão do Automóvel de São Paulo, que começa no final deste mês.

A atualização concentra-se em um redesenho profundo da dianteira e traseira. O Tiggo 5X reestilizado terá faróis full-led mais afilados, integrados a uma nova grade, mais robusta, com detalhes cromados e acabamento em preto brilhante, informou o site.

A Quatro Rodas ainda deu destaque para a mudança dos equipamentos DRLs (luzes de condução diurna), que saem da posição horizontal e adotam um formato vertical, reforçando a modernidade.

Na traseira, a principal mudança, segundo apurou o portal, é a adoção de lanternas interligadas por uma barra de led, alinhando o SUV à tendência atual do mercado.

Na lateral, um novo artifício de design é a falsa terceira janela, criada para dar a impressão de uma carroceria mais alongada.

Por dentro

Agora, é no interior que deve ser percebida a maior transformação. É esperado que o Tiggo 5X adote a linha de atualização já vista em outros mercados, com um novo painel digital integrado a uma central multimídia em uma peça única panorâmica.

Seguindo para o acabamento, este será mais refinado, com novos comandos de ar-condicionado por toque e bancos com encostos de cabeça integrados.

O pacote de equipamentos deve ficar mais completo, incluindo carregamento de celular por indução e, possivelmente, bancos aquecidos também na fileira traseira, informou o portal especializado.

Sob o capô

A única mudança que não será tão notável é quanto ao motor, que deverá ser mantido como é hoje. O detalhe fica para o que o site considerou como “especificações mais claras”.

Assim, as versões Sport e Pro seguirão com o motor 1.5 turbo flex, que entrega 150 cv com etanol e 147 cv com gasolina a 5.500 rpm, e 21,4 kgfm de torque a 1.750 rpm. O câmbio automático CVT que simula nove marchas também permanece.

Já a versão topo de linha, Tiggo 5X PRO Hybrid, mantém o motor 1.5 turbo auxiliado pelo sistema híbrido-leve (MHEV) de 48 Volts. A potência é de 160 cv com etanol e 157 cv com gasolina, com torque de 25,5 kgfm (com ambos os combustíveis). O câmbio, nesta versão, é um CVT que simula sete marchas.

Há, ainda, uma possibilidade de mudança na transmissão. Em outros mercados onde essa reestilização foi lançada, o câmbio CVT foi substituído por uma caixa automatizada de dupla embreagem (DCT) de seis marchas.

Isso pode ser uma surpresa para o modelo nacional, que abandonou o sistema há alguns anos.

A Quatro Rodas arrematou aventando que a Caoa Chery poderá ampliar a oferta de versões eletrificadas, considerando que o SUV compacto ganhou uma variante híbrida plena em alguns países da Ásia e África.

